PICAPE MÉDIA
Kia Tasman estreia no Brasil e desafia Hilux, Ranger e S10
Com motor turbodiesel de 210 cv e caçamba de 1.173 litros, utilitário traz tração 4x4
A Kia oficializou, nesta segunda, 17, a chegada da picape Tasman ao mercado brasileiro. O modelo representa a entrada da fabricante no segmento de picapes médias com chassi de longarinas, posicionado para competir com Toyota Hilux, Ford Ranger e Chevrolet S10.
Ficha técnica completa da Tasman
A configuração comercializada no Brasil utiliza a plataforma de chassi tipo escada. As dimensões compreendem 5,41 metros de comprimento, 1,93 metro de largura, 1,89 metro de altura e 3,27 metros de distância entre-eixos.
- Motorização: 2.2 turbodiesel, injeção direta common-rail.
- Potência: 210 cavalos.
- Torque: 45 kgfm.
- Transmissão: automática de 8 marchas com tração 4x4.
- Caçamba: 1.173 litros de volume.
- Capacidade de carga: 1.000 kg a 1.190 kg.
- Reboque: 3.500 kg.
- Capacidade de imersão: 800 mm.
Versões e preços
A Kia ainda não divulgou a tabela oficial de preços e as versões específicas para o mercado brasileiro, visto que o produto permanece em etapa de homologação e análise de viabilidade comercial.
Estimativas de mercado situam o posicionamento de preço entre R$ 240.000 e R$ 360.000, conforme a configuração.
Tecnologia e equipamentos
O interior conta com painel integrado por telas de 12,3 polegadas, compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay e comandos digitais. O pacote de equipamentos inclui itens como:
- Assistentes avançados de condução (ADAS).
- Frenagem autônoma de emergência.
- Controle de cruzeiro adaptativo.
- Monitoramento de pontos cegos.
- Câmera 360 graus.
- Bancos com ventilação e aquecimento.
A rede de concessionárias deve receber as primeiras unidades conforme o cronograma de distribuição da montadora. Os valores finais, prazos de financiamento e pacotes de opcionais serão confirmados no lançamento comercial.