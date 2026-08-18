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PICAPE MÉDIA

Kia Tasman estreia no Brasil e desafia Hilux, Ranger e S10

Com motor turbodiesel de 210 cv e caçamba de 1.173 litros, utilitário traz tração 4x4

Jair Mendonça Jr
Por
Kia Tasman
Kia Tasman - Foto: Divulgação Kia

A Kia oficializou, nesta segunda, 17, a chegada da picape Tasman ao mercado brasileiro. O modelo representa a entrada da fabricante no segmento de picapes médias com chassi de longarinas, posicionado para competir com Toyota Hilux, Ford Ranger e Chevrolet S10.

Ficha técnica completa da Tasman

Tasman
Tasman - Foto: Divulgação Kia

A configuração comercializada no Brasil utiliza a plataforma de chassi tipo escada. As dimensões compreendem 5,41 metros de comprimento, 1,93 metro de largura, 1,89 metro de altura e 3,27 metros de distância entre-eixos.

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  • Motorização: 2.2 turbodiesel, injeção direta common-rail.
  • Potência: 210 cavalos.
  • Torque: 45 kgfm.
  • Transmissão: automática de 8 marchas com tração 4x4.
  • Caçamba: 1.173 litros de volume.
  • Capacidade de carga: 1.000 kg a 1.190 kg.
  • Reboque: 3.500 kg.
  • Capacidade de imersão: 800 mm.

Versões e preços

Interior Kia Tasman
Interior Kia Tasman - Foto: Divulgação Kia

A Kia ainda não divulgou a tabela oficial de preços e as versões específicas para o mercado brasileiro, visto que o produto permanece em etapa de homologação e análise de viabilidade comercial.

Estimativas de mercado situam o posicionamento de preço entre R$ 240.000 e R$ 360.000, conforme a configuração.

Tecnologia e equipamentos

O interior conta com painel integrado por telas de 12,3 polegadas, compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay e comandos digitais. O pacote de equipamentos inclui itens como:

  • Assistentes avançados de condução (ADAS).
  • Frenagem autônoma de emergência.
  • Controle de cruzeiro adaptativo.
  • Monitoramento de pontos cegos.
  • Câmera 360 graus.
  • Bancos com ventilação e aquecimento.

A rede de concessionárias deve receber as primeiras unidades conforme o cronograma de distribuição da montadora. Os valores finais, prazos de financiamento e pacotes de opcionais serão confirmados no lançamento comercial.

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