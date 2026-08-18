Kia Tasman estreia no Brasil e desafia Hilux, Ranger e S10

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A Kia oficializou, nesta segunda, 17, a chegada da picape Tasman ao mercado brasileiro. O modelo representa a entrada da fabricante no segmento de picapes médias com chassi de longarinas, posicionado para competir com Toyota Hilux, Ford Ranger e Chevrolet S10.

Ficha técnica completa da Tasman

Tasman - Foto: Divulgação Kia

A configuração comercializada no Brasil utiliza a plataforma de chassi tipo escada. As dimensões compreendem 5,41 metros de comprimento, 1,93 metro de largura, 1,89 metro de altura e 3,27 metros de distância entre-eixos.

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Motorização : 2.2 turbodiesel, injeção direta common-rail.

: 2.2 turbodiesel, injeção direta common-rail. Potência : 210 cavalos.

: 210 cavalos. Torque : 45 kgfm.

: 45 kgfm. Transmissão : automática de 8 marchas com tração 4x4.

: automática de 8 marchas com tração 4x4. Caçamba : 1.173 litros de volume.

: 1.173 litros de volume. Capacidade de carga : 1.000 kg a 1.190 kg.

: 1.000 kg a 1.190 kg. Reboque : 3.500 kg.

: 3.500 kg. Capacidade de imersão : 800 mm.

Versões e preços

Interior Kia Tasman - Foto: Divulgação Kia

A Kia ainda não divulgou a tabela oficial de preços e as versões específicas para o mercado brasileiro, visto que o produto permanece em etapa de homologação e análise de viabilidade comercial.

Estimativas de mercado situam o posicionamento de preço entre R$ 240.000 e R$ 360.000, conforme a configuração.

Tecnologia e equipamentos

O interior conta com painel integrado por telas de 12,3 polegadas, compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay e comandos digitais. O pacote de equipamentos inclui itens como:

Assistentes avançados de condução (ADAS).

Frenagem autônoma de emergência.

Controle de cruzeiro adaptativo.

Monitoramento de pontos cegos.

Câmera 360 graus.

Bancos com ventilação e aquecimento.

A rede de concessionárias deve receber as primeiras unidades conforme o cronograma de distribuição da montadora. Os valores finais, prazos de financiamento e pacotes de opcionais serão confirmados no lançamento comercial.