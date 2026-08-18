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LEAPMOTOR B03X

Stellantis planeja SUV elétrico para brigar com BYD por R$ 140 mil

Novo modelo terá motor de até 197 cv e bateria LFP com recarga ultrarrápida

Jair Mendonça Jr
Por
Leapmotor B03X
Leapmotor B03X - Foto: Divulgação

A Stellantis prepara o lançamento de um utilitário esportivo da marca Leapmotor no mercado brasileiro com preço estimado em R$ 140 mil. O modelo tem como objetivo disputar espaço com os veículos BYD Dolphin e Geely EX2.

O veículo integra a estratégia da joint venture global formada entre o grupo automotivo e a fabricante chinesa. A produção visa atender à demanda por automóveis elétricos de menor custo na América Latina, com foco em tecnologia embarcada e autonomia urbana.

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Principais pontos do novo modelo

Leapmotor B03X
Leapmotor B03X - Foto: Divulgação
  • Preço competitivo: a estimativa comercial situa o utilitário na faixa de R$ 140 mil.
  • Concorrência direta: o segmento alvo inclui o BYD Dolphin e o Geely EX2.
  • Parceria industrial: a fabricação e a distribuição utilizam a estrutura da Stellantis no Brasil.
  • Arquitetura elétrica: o projeto emprega plataformas voltadas à eficiência energética e sistemas de recarga rápida.

Ficha técnica preliminar do Leapmotor B03X

Interior Leapmotor B03X
Interior Leapmotor B03X - Foto: Divulgação
  • Motorização: elétrico dianteiro de aproximadamente 197 cv a 204 cv (conforme o mercado).
  • Tração: dianteira ou Traseira (dependendo da plataforma regional).
  • Bateria: LFP (fosfato de ferro-lítio) de 53 kWh (há opção menor de 39,8 kWh no exterior).
  • Autonomia estimada: até 505 km no ciclo chinês CLTC (cerca de 360 km a 380 km em ciclos ocidentais equivalentes ou homologação Inmetro aproximada).
  • Recarga rápida: sistema de corrente contínua capaz de repor de 30% a 80% da carga em cerca de 16 minutos.
  • Dimensões e proposta: SUV compacto voltado ao uso urbano, posicionado abaixo do Leapmotor B10, com foco em eficiência de espaço interno (aproveitamento superior a 88%) e porta-malas modular.

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