Stellantis planeja SUV elétrico para brigar com BYD por R$ 140 mil

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A Stellantis prepara o lançamento de um utilitário esportivo da marca Leapmotor no mercado brasileiro com preço estimado em R$ 140 mil. O modelo tem como objetivo disputar espaço com os veículos BYD Dolphin e Geely EX2.

O veículo integra a estratégia da joint venture global formada entre o grupo automotivo e a fabricante chinesa. A produção visa atender à demanda por automóveis elétricos de menor custo na América Latina, com foco em tecnologia embarcada e autonomia urbana.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Principais pontos do novo modelo

Leapmotor B03X - Foto: Divulgação

Preço competitivo : a estimativa comercial situa o utilitário na faixa de R$ 140 mil.

: a estimativa comercial situa o utilitário na faixa de R$ 140 mil. Concorrência direta : o segmento alvo inclui o BYD Dolphin e o Geely EX2.

: o segmento alvo inclui o BYD Dolphin e o Geely EX2. Parceria industrial : a fabricação e a distribuição utilizam a estrutura da Stellantis no Brasil.

: a fabricação e a distribuição utilizam a estrutura da Stellantis no Brasil. Arquitetura elétrica : o projeto emprega plataformas voltadas à eficiência energética e sistemas de recarga rápida.

Ficha técnica preliminar do Leapmotor B03X

Interior Leapmotor B03X - Foto: Divulgação