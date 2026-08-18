LEAPMOTOR B03X
Stellantis planeja SUV elétrico para brigar com BYD por R$ 140 mil
Novo modelo terá motor de até 197 cv e bateria LFP com recarga ultrarrápida
A Stellantis prepara o lançamento de um utilitário esportivo da marca Leapmotor no mercado brasileiro com preço estimado em R$ 140 mil. O modelo tem como objetivo disputar espaço com os veículos BYD Dolphin e Geely EX2.
O veículo integra a estratégia da joint venture global formada entre o grupo automotivo e a fabricante chinesa. A produção visa atender à demanda por automóveis elétricos de menor custo na América Latina, com foco em tecnologia embarcada e autonomia urbana.
Principais pontos do novo modelo
- Preço competitivo: a estimativa comercial situa o utilitário na faixa de R$ 140 mil.
- Concorrência direta: o segmento alvo inclui o BYD Dolphin e o Geely EX2.
- Parceria industrial: a fabricação e a distribuição utilizam a estrutura da Stellantis no Brasil.
- Arquitetura elétrica: o projeto emprega plataformas voltadas à eficiência energética e sistemas de recarga rápida.
Ficha técnica preliminar do Leapmotor B03X
- Motorização: elétrico dianteiro de aproximadamente 197 cv a 204 cv (conforme o mercado).
- Tração: dianteira ou Traseira (dependendo da plataforma regional).
- Bateria: LFP (fosfato de ferro-lítio) de 53 kWh (há opção menor de 39,8 kWh no exterior).
- Autonomia estimada: até 505 km no ciclo chinês CLTC (cerca de 360 km a 380 km em ciclos ocidentais equivalentes ou homologação Inmetro aproximada).
- Recarga rápida: sistema de corrente contínua capaz de repor de 30% a 80% da carga em cerca de 16 minutos.
- Dimensões e proposta: SUV compacto voltado ao uso urbano, posicionado abaixo do Leapmotor B10, com foco em eficiência de espaço interno (aproveitamento superior a 88%) e porta-malas modular.