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ACORDO MILIONÁRIO

BYD negocia naming rights de estádio de clube gigante da Série A; confira detalhes

Montadora chinesa desponta como a favorita entre as empresas que participam das negociações

Jair Mendonça Jr
Por
| Atualizada em
Gestão do clube estabeleceu critérios financeiros e contratuais específicos para o próximo ciclo de exploração comercial do estádio
Gestão do clube estabeleceu critérios financeiros e contratuais específicos para o próximo ciclo de exploração comercial do estádio - Foto: Reprodução internet

As tratativas comerciais entre a fabricante de veículos BYD e a diretoria do São Paulo Futebol Clube para a concessão dos direitos de nome do estádio do Morumbi encontram-se em estágio avançado.

De acordo com o portal RD1, a montadora chinesa desponta como a favorita entre as empresas que participam das negociações.

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Cenário contratual atual

O contrato vigente de naming rights do estádio pertence à Mondelez International. O acordo foi assinado em dezembro de 2023 com duração de três anos e término estipulado para o final de dezembro de 2026.

  • Valor atual: o clube recebe R$ 25 milhões anuais, totalizando R$ 75 milhões pelo período.
  • Nome atual: o local foi rebatizado oficialmente como Morumbis.
  • Perspectiva: a renovação com a atual detentora do contrato é considerada improvável pelas partes envolvidas.

Metas da diretoria para o novo ciclo

A gestão do clube estabeleceu critérios financeiros e contratuais específicos para o próximo ciclo de exploração comercial do estádio:

  • Aumento de receita: a meta é superar os R$ 25 milhões anuais recebidos atualmente.
  • Prazo ampliado: a diretoria busca firmar um compromisso de longo prazo, evitando vínculos curtos.
  • Modelos alternativos: além da BYD, outras empresas participam das conversas, avaliando formatos que incluem ou não a modificação direta no nome do estádio (como a possibilidade da nomenclatura "MorumBYD").

Estratégia de expansão da marca

A BYD tem intensificado os investimentos no mercado esportivo brasileiro como parte de sua estratégia de posicionamento de marca e ampliação de vendas no setor de veículos eletrificados.

A fabricante já possui histórico de patrocínios em competições e equipes de futebol do cenário nacional, visando captação de visibilidade em praças de grande apuração pública.

Até o momento, a montadora não emitiu comunicado oficial sobre a conclusão das tratativas, e o processo permanece em fase de avaliação de propostas e termos contratuais.

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