Destaque contra o Brasil, goleiro desiste do PSG e escolhe outro time

A janela de transferências pós-Copa do Mundo sempre movimenta a vida dos principais personagens descobertos no Mundial - e um dos antagonistas da Seleção Brasileira tomou uma decisão incomum para sua carreira.



Destaque do Japão na Copa, especialmente pela atuação contra o Brasil nas oitavas de final, o goleiro Zion Suzuki desfez um acordo que estava encaminhado com o PSG e acertou com o Aston Villa.

O Paris Saint-Germain havia chegado a um acordo com o Parma por 35 milhões de euros, cerca de R$ 215 milhões, para contratar o goleiro de 23 anos. A negociação, no entanto, desmoronou na reta final.

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PSG chegou a mandar avião para buscar Suzuki

A transferência para o PSG travou no momento do acerto entre o clube parisiense e o próprio jogador. O impasse surgiu já na fase final do processo, mesmo depois de o PSG enviar um voo privado à Itália para buscar Zion Suzuki.

Suzuki pelo Japão na Copa - Foto: Reprodução I Instagram

Com o acordo em colapso, o Aston Villa agiu rapidamente nos bastidores. O clube de Birmingham atravessou a negociação e igualou a oferta feita pelo PSG ao Parma. Com isso, Zion Suzuki aceitou os termos contratuais do Aston Villa e deu aval para atuar na Premier League.

Com os valores acertados entre os clubes, o goleiro agora deve passar por exames médicos antes de assinar contrato com a equipe inglesa.