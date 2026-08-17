Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

LEMBRA DELE NA COPA?

Destaque contra o Brasil, goleiro desiste do PSG e escolhe outro time

O PSG chegou a mandar um avião para buscar o jogador antes da desistência do acordo

Marina Branco
Por
Suzuki contra o Brasil na Copa
Suzuki contra o Brasil na Copa - Foto: Reprodução I Instagram

A janela de transferências pós-Copa do Mundo sempre movimenta a vida dos principais personagens descobertos no Mundial - e um dos antagonistas da Seleção Brasileira tomou uma decisão incomum para sua carreira.

Destaque do Japão na Copa, especialmente pela atuação contra o Brasil nas oitavas de final, o goleiro Zion Suzuki desfez um acordo que estava encaminhado com o PSG e acertou com o Aston Villa.

O Paris Saint-Germain havia chegado a um acordo com o Parma por 35 milhões de euros, cerca de R$ 215 milhões, para contratar o goleiro de 23 anos. A negociação, no entanto, desmoronou na reta final.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

"CARINHO GIGANTE"

Jair Ventura nega desrespeitar Botafogo em confusão com Arthur Cabral
Jair Ventura nega desrespeitar Botafogo em confusão com Arthur Cabral imagem

FORA DE TORNEIOS DA CBV

Gabi Guimarães critica veto a Tifanny em jogos de vôlei por ser trans
Gabi Guimarães critica veto a Tifanny em jogos de vôlei por ser trans imagem

VEJA SITUAÇÕES DE BAHIA E VITÓRIA

Regras da CBF aumentam tempo de bola rolando e afetam Bahia e Vitória
Regras da CBF aumentam tempo de bola rolando e afetam Bahia e Vitória imagem

PSG chegou a mandar avião para buscar Suzuki

A transferência para o PSG travou no momento do acerto entre o clube parisiense e o próprio jogador. O impasse surgiu já na fase final do processo, mesmo depois de o PSG enviar um voo privado à Itália para buscar Zion Suzuki.

Suzuki pelo Japão na Copa
Suzuki pelo Japão na Copa - Foto: Reprodução I Instagram

Com o acordo em colapso, o Aston Villa agiu rapidamente nos bastidores. O clube de Birmingham atravessou a negociação e igualou a oferta feita pelo PSG ao Parma. Com isso, Zion Suzuki aceitou os termos contratuais do Aston Villa e deu aval para atuar na Premier League.

Com os valores acertados entre os clubes, o goleiro agora deve passar por exames médicos antes de assinar contrato com a equipe inglesa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

copa do mundo psg Zion Suzuki

Relacionadas

Mais lidas