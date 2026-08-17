Jair Ventura nega desrespeitar Botafogo em confusão com Arthur Cabral

O Vitória venceu o Botafogo em uma partida que foi tudo, menos tranquila. No Barradão, diversas confusões levaram ao 1 a 0, incluindo a primeira expulsão pela chamada "Lei Vini Jr" no Brasileirão e explicação de Jair Ventura sobre a relação com o tão conhecido clube carioca, do qual já fez parte no passado.

Após o jogo deste domingo, 16, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico rubro-negro negou ter faltado com respeito ao ex-clube e pediu desculpas caso a atitude tenha sido interpretada como provocação.

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O episódio aconteceu nos acréscimos do segundo tempo, quando Santi Rodríguez tentou mandar a bola para a lateral e ela saiu próxima à área técnica do Vitória. Jair Ventura fez um movimento como se fosse cabecear a bola, mas deixou ela passar.

Vitória e Botafogo - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

A atitude irritou jogadores do Botafogo, entre eles Arthur Cabral, que discutiu com o treinador ainda durante a partida e voltou a procurá-lo depois do apito final. Durante a discussão, o atacante do Botafogo cobriu a boca enquanto falava e recebeu cartão vermelho.

A expulsão marcou a primeira aplicação do "Protocolo Vini Jr" na Série A do Brasileirão, regra que pune com vermelho o jogador que tapa intencionalmente a boca em discussão com adversário.

Jair nega provocação

Na entrevista coletiva pós-jogo, poucos momentos após a confusão, Jair Ventura fez questão de lembrar sua história com o Botafogo. O treinador foi formado no clube carioca, onde começou como estagiário e chegou a comandar a equipe profissional.

"Quem não sabe, eu sou formado no Botafogo, tenho 10 anos lá. Cheguei como estagiário e saí com 99 jogos. Tenho um carinho gigante e jamais desrespeitei nenhuma instituição, principalmente onde fui criado", disse.

Jair Ventura pelo Botafogo - Foto: Botafogo

O técnico afirmou que não viu a atitude como falta de respeito, mas pediu desculpas aos jogadores botafoguenses que se sentiram incomodados.

"Aquele lance que eu pulei na bola e não peguei a bola eu não acho falta de respeito, mas se Marçal e os outros jogadores acharam falta de respeito, eu peço desculpas", completou.

Relação com o Botafogo

Para Jair, enfrentar o Botafogo sempre tem um peso diferente pela ligação pessoal e profissional com o clube. Ainda assim, reforçou que, durante a partida, precisa defender os interesses do Vitória.

"Jogar contra o Botafogo é sempre especial, por tudo que representa na minha vida e da minha família. Cheguei lá como estagiário, passei por todos os setores do clube. Tudo o que eu sou hoje é graças ao Botafogo, mas quando a gente joga contra não tem jeito, temos que defender o nosso", afirmou.

"Tudo o que eu faço de comemoração é com a minha equipe, meus jogadores, não é falta de respeito. O pulo hoje não foi falta de respeito. Enfrentar o Botafogo é sempre diferente por ser o clube que me formou", completou.

Vitória e Botafogo - Foto: Vitor Silva / Botafogo

Vitória encerra jejum

Superada a explicação sobre a confusão, Jair Ventura também valorizou a atuação do Vitória. O Rubro-Negro venceu com gol de Matheuzinho, em cobrança de pênalti, e voltou a ganhar no Brasileirão após quatro rodadas.

Com o resultado, o Leão chegou aos 29 pontos, subiu para a 12ª colocação e abriu seis pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. Para o treinador, o placar mínimo não refletiu o volume produzido pelo Vitória, que atuou com Matheuzinho como armador e três homens de frente, Erick, Tarzia e Renê.

Matheuzinho pelo Vitória contra o Botafogo - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

"Foi uma das melhores produções da nossa equipe no meu comando. Fizemos 22 finalizações e dobramos nossa média. Criamos muito com Kayzer, Matheuzinho, Erick... a gente teve um volume ofensivo muito bom", opinou.

"Nosso jogo foi muito seguro, conseguimos criar bastante e ficar com a bola. O placar não condiz com o jogo. Preciso dar os parabéns ao meu time, as mexidas também funcionaram bem", elogiou.

De olho no Ba-Vi

Depois de vencer o Botafogo, o Vitória terá mais um compromisso no Barradão. O próximo jogo será o clássico contra o Bahia, no domingo, 23, às 16h, pela 24ª rodada da Série A.

O Ba-Vi será o último clássico entre os rivais na temporada e chega em momentos diferentes para as equipes. O Vitória vem embalado pela força como mandante e pela primeira vitória no segundo turno, enquanto o Bahia tenta encerrar a sequência de empates no Brasileirão.