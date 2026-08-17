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ARBITRAGEM

Técnico do Botafogo vê "escândalo" do VAR em derrota para o Vitória

Leão da Barra derrotou o time carioca no domingo, 16

João Grassi
Por
Ramon e Danilo em Vitória 1x0 Botafogo
Ramon e Danilo em Vitória 1x0 Botafogo - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória venceu o Botafogo por 1 a 0 neste domingo, 16, no Barradão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico do time carioca, Franclim Carvalho, criticou a atuação da arbitragem e, principalmente, a decisão do VAR de não recomendar a expulsão do lateral-esquerdo Ramon após entrada no volante Danilo Santos.

“Me causa estranheza. Estranheza, não. É impossível o senhor Daniel Nobre, do VAR, não expulsar o Ramon no lance do Danilo”, afirmou o treinador.

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Franclim também questionou o trabalho do árbitro de vídeo e afirmou que outros momentos da partida foram analisados corretamente, mas considerou a não expulsão de Ramon como um "escândalo".

“Eu não sei o que é preciso fazer para expulsar naquele lance, aos 44 minutos. Não sei. E o VAR estava funcionando, porque deram impedimento no lance seguinte ao 1 a 0. Bem ajuizado. O pênalti do Huguinho? Bem ajuizado. O lance do Danilo é um escândalo para mim”, declarou.

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"Todos vão concordar"

Na sequência, o treinador do Botafogo destacou que Danilo precisou receber atendimento médico após o lance, o que, segundo ele, daria tempo para o VAR analisar as imagens e recomendar a expulsão.

“O Danilo foi atendido, portanto tem tempo de consultar as imagens. Não sei como o VAR não diz que é vermelho, não sei como não chama o árbitro para analisar. Todos vocês que estão nessa sala, se já viram o lance, vão concordar comigo”, completou.

Por fim, o profissional português afirmou que a possível expulsão de Ramon poderia ter alterado o rumo da partida, embora tenha evitado afirmar que o Botafogo necessariamente venceria o confronto.

Franclim Carvalho
Franclim Carvalho - Foto: Vitor Silva | Botafogo

“Obviamente, esse lance aos 44 minutos mudava a história do jogo. Não sei se nós iríamos marcar, sofrer, ganhar, empatar ou perder, mas mudava, porque uma coisa é jogar com 11, outra coisa é jogar com 10”, concluiu.

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