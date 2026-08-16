Matheuzinho volta a marcar gol após quatro meses de jejum

O meia Matheuzinho celebrou a vitória do Esporte Clube Vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, neste domingo, 16, no Barradão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além dos três pontos, o jogador destacou o fim do tabu de 12 anos sem vencer a equipe carioca como mandante e comemorou o retorno aos gols após quatro meses com a penalidade convertida.

“Quebramos um tabu, fazia tempo que a gente não ganhava deles aqui. Então, muito feliz pelos três pontos, muito feliz por voltar a marcar”, afirmou Matheuzinho, que também projetou o próximo Ba-Vi e pediu o apoio da torcida no Barradão.

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O meio-campista também ressaltou o volume ofensivo apresentado pelo Vitória na partida. A equipe teve 22 finalizações, mas encontrou dificuldades para transformar as oportunidades em gols.

“Foram 22 finalizações que a gente teve. É ter calma na hora de fazer o gol. Eu tive ali umas duas, três. É ter calma e fazer o gol”, disse.

Fim do jejum de gols

O tento marcado contra o Botafogo também teve um significado especial para Matheuzinho, que já acumulava 21 jogos sem marcar, desde a vitória por 4 a 1 sobre a Juazeirense, na fase de grupos da Copa do Nordeste. O jogador destacou a dedicação nos treinamentos e afirmou que o resultado coletivo é o principal.

“É muito importante para voltar a minha confiança. Eu sei que a torcida espera muito de mim e eu estou, nos treinamentos, me doando bastante para tentar mudar essa fase, então eu estou muito feliz. O gol dá confiança, mas o mais importante são os três pontos”, completou.