Jair Ventura exalta criação e diz que 1 a 0 ficou barato: "Não condiz"

O técnico Jair Ventura destacou o desempenho ofensivo do Esporte Clube Vitória na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, neste domingo, 16, no Barradão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do placar apertado, o treinador afirmou que a equipe criou oportunidades suficientes para construir um resultado mais elástico.

“Sobre a criação ofensiva, foi uma das melhores da nossa equipe no meu comando. Fizemos 22 finalizações, dobramos a nossa média dentro da competição. Hoje, pelo que nós criamos, a gente teve um volume ofensivo muito bom”, afirmou Jair.

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O treinador também elogiou o controle apresentado pelo Vitória durante a partida e destacou o desempenho do goleiro Lucas Arcanjo, que foi importante para evitar o empate do Botafogo.

“No demais, o nosso jogo foi muito seguro, cara, gostei demais do que eu vi, o controle do jogo, as melhores chances, oportunidades, conseguimos jogar bastante, ficar com a bola, criar. Muitas oportunidades”, disse.

Placar mínimo que não condiz

Para Jair Ventura, o placar de 1 a 0 não refletiu o que foi apresentado pelas equipes em campo. O treinador avaliou que o Rubro-Negro poderia ter vencido por uma diferença maior caso tivesse aproveitado melhor as chances criadas.

“O placar não condiz com o jogo. Quem viu o placar de 1 a 0, não condiz com o jogo. Acho que era jogo para mais se nós tivéssemos um pouquinho mais de eficiência”, declarou.

Jair também ressaltou a postura da sua equipe e afirmou que uma eventual igualdade teria sido injusta diante do volume ofensivo apresentado na partifa.

“Fiquei feliz que a gente criou para caramba. Lógico que poderíamos ter caprichado um pouco mais. Hoje eu estaria vindo aqui falar de uma injustiça. Se eles fazem o gol seria uma injustiça pelo volume que nós tivemos, mas o futebol não tem justiça. Eu ia estar aqui explicando um empate”, afirmou.

Subida na tabela

Além da importância dos três pontos, o treinador destacou o impacto da vitória na tabela. Com o resultado, o Vitória chegou aos 29 pontos, ficou a um ponto do próprio Botafogo e ultrapassou o São Paulo, sendo agora o 12º colocado.

“Graças a Deus deu certo, vencemos, andamos mais uma [posição na] tabelinha. Não andamos muito, mas mais uma vitória, o número de vitórias é muito importante dentro da competição, ficamos a um ponto do Botafogo, que passa a ser um adversário ali que está próximo da gente, passamos o São Paulo, uma equipe muito boa também”, afirmou.

Por fim, Jair Ventura ressaltou que o triunfo também serviu para aliviar a pressão pela sequência de quatro jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro. “O objetivo feito foi conseguir tirar esse peso, que a gente estava uns jogos sem vencer, tirando a Copa do Brasil”, concluiu.