Vitória tem desfalque de última hora e titular não enfrenta o Botafogo

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O Esporte Clube Vitória terá um desfalque importante para a partida deste domingo, 16, contra o Botafogo, pela rodada 23 do Brasileirão, às 18h30. Titular da equipe baiana, o meio-campista Gabriel Baralhas não fica à disposição do técnico Jair Ventura.

De acordo com o Vitória, Baralhas foi poupado do jogo devido a um desconforto sentido na última sessão de treinamento. O camisa 44 já havia ficado de fora na derrota para o Flamengo, quando foi liberado para acompanhar o nascimento do filho.

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Com isso, o Leão da Barra sai do habitual esquema de três volantes e terá Matheuzinho no meio-campo. Para o setor de ataque, o argentino Diego Tarzia assume a vaga entre os titulares e vai começar jogando com Erick e Renê.

Escalação do Vitória

O Vitória está escalado com Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Martínez, Zé Vitor e Matheuzinho; Erick, Tarzia e Renê.