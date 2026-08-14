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Mandante forte, Vitória terá Barradão cheio contra o Botafogo

Leão da Barra enfrenta o time carioca no domingo, 16

João Grassi
Por
Torcida do Vitória no Barradão
Torcida do Vitória no Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Estádio Manoel Barradas terá bom público para o jogo do Esporte Clube Vitória contra o Botafogo, no domingo, 16, pelo Brasileirão. A equipe de Jair Ventura mira continuar a forte campanha em casa, onde conquistou 22 de 30 pontos possíveis.

Em postagem feita nas redes sociais, o Vitória comunicou que ao menos 20 mil pessoas já estão confirmadas na partida. "Somos 20 mil confirmados para a partida de Domingo (16/08), contra o Botafogo! Vamos nessa, Nação! Juntos somos mais fortes!".

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Os ingressos para o torcedor rubro-negro custam R$ 65 (meia) e R$ 130 (inteira) na arquibancada, enquanto na a cadeira são R$ 95 (meia) e R$ 190 (inteira). As vendas acontecem na plataforma Balada App.

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Com expectativa de casa cheia, o Leão da Barra recebe o time carioca às 18h30 do próximo domingo, no Barradão, em Salvador, em duelo válido pela 23ª rodada do Brasileirão Série A.

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Um post compartilhado por Sou Mais Vitória (@oficialsoumaisvitoria)

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