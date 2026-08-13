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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

SÉRIE A

Vitória x Botafogo: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

Equipes se enfrentam na próximo domingo, 16, em Salvador

João Grassi
Por
Vitória 0x0 Botafogo - Brasileirão 2025
Vitória 0x0 Botafogo - Brasileirão 2025 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória tenta aproveitar seu principal trunfo na temporada 2026: jogar como mandante. No próximo domingo, 16, às 18h30, o Rubro-Negro recebe o Botafogo no Estádio Manoel Barradas, em Salvador, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como chega o Vitória?

Embora faça campanha estável na Série A, o Vitória não venceu nas últimas quatro rodadas. O time baiano soma 26 pontos e ocupa a 13ª posição na tabela, quatro pontos atrás do Santos, melhor colocado dentro da zona de rebaixamento.

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Recentemente, o Leão conseguiu classificação épica nas oitavas de final da Copa do Brasil, ao golear o Athletico por 4 a 0. O técnico Jair Ventura poderá contar com os retornos de Baralhas, Cacá e Luan Cândido, que foram desfalques contra o Flamengo.

Como chega o Botafogo?

Atualmente 9º colocado na tabela do Brasileirão, o Botafogo soma 30 pontos, quatro a mais que o Vitória, e está dentro do G-11 de clubes que se classificam para a Copa Sul-Americana de 2027.

O Glorioso, inclusive, terá um compromisso justamente pela Sul-Americana antes do duelo na capital baiana. Nesta quinta, 13, às 21h30, a equipe de Franclim Carvalho enfrenta o Cienciano na altitude de Cusco, no Peru.

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Transmissão de Vitória x Botafogo

  • Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Martínez, Baralhas e Zé Vitor; Matheuzinho, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Botafogo: Warleson; Vitinho, Ferraresi, Monzón e Alex Telles; Huguinho, Medina, Danilo e Montoro; Matheus Martins e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.

Desfalques

  • Vitória: Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu e Nathan Mendes (lesionados)
  • Botafogo: Justino e Marçal (suspensos); Allan, Barrera e Kaio Pantaleão (lesionados)

Arbitragem

  • Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)
  • Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)
  • Assistente 2: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
  • Quarto árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO)
  • VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Palpites de Vitória x Botafogo

  • Daniel Genonadio: Vitória 2x1 Botafogo
  • Jair Mendonça: Vitória 2x1 Botafogo
  • João Grassi: Vitória 1x0 Botafogo
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