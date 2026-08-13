Filho de ex-craque do Vitória realiza testes e tira fotos com elenco

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O Esporte Clube Vitória recebeu uma visita especial durante as atividades da última quarta-feira, 12, no CT Manoel Pontes Tanajura. Ídolo do clube, o ex-atacante Gilmar Santos acompanhou de perto o treinamento do elenco rubro-negro e também o processo de avaliação do filho, Gilmar Gabriell, que fará testes na Academia de Futebol do Leão.

Durante a visita, o ex-jogador comentou sobre as características do filho e destacou uma qualidade que, segundo ele, supera a sua própria. “É mais veloz que o pai e joga de beirada”, afirmou Gilmar.

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O momento foi registrado pelo Vitória em seus canais oficiais e também pelo próprio ex-atacante, que publicou fotos ao lado de jogadores, integrantes da comissão técnica e dirigentes rubro-negros.

A passagem pelo clube também despertou lembranças da trajetória construída por Gilmar com a camisa do Vitória. “Foi no Vitória que vivi alguns dos momentos mais importantes da minha carreira. Conquistei 3 títulos do Campeonato Baiano, em 2003, 2004 e 2005, além da Copa do Nordeste de 2003. Em 2004, tive ainda a honra de ser artilheiro do Campeonato Baiano”, destacou o jogador.

Apelido baseado em lenda do automobilismo

A história de Gilmar no Rubro-Negro começou cedo. Ele chegou ao clube em 2000, aos 16 anos, e passou a integrar o elenco profissional três anos depois. Foi justamente em 2003 que ganhou o apelido de ‘Gilmacher’, uma alusão ao piloto alemão Michael Schumacher, lenda da Fórmula 1 e destaque naquele período.

O atacante vestiu a camisa do Vitória até o fim de 2005, quando deixou Salvador para defender o Santos. A partir daí, construiu uma carreira marcada por passagens por diferentes equipes do futebol brasileiro, entre elas Avaí, Náutico, Grêmio Barueri, São Caetano, Criciúma, ABC e América-RN.

Além do futebol nacional, Gilmar também atuou no exterior. O ex-jogador passou pelo futebol japonês e teve uma experiência na França, onde defendeu o Guingamp.

Após encerrar a carreira profissional em 2019, passou a atuar na gestão pública e atualmente ocupa o cargo de secretário de esportes de Ubatã, cidade onde nasceu no sul da Bahia.