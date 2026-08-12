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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

RECONHECEU!

Presidente do Vasco exalta força do Vitória e trabalho de Jair Ventura

Dirigente do clube carioca comentou sobre o duelo pela Copa do Brasil

João Grassi
Por
Pedrinho, ex-jogador e hoje presidente do Vasco
Pedrinho, ex-jogador e hoje presidente do Vasco - Foto: Matheus Lima | Vasco

Após o sorteio que definiu o Vasco da Gama como adversário do Esporte Clube Vitória nas quartas de final da Copa do Brasil, o presidente do clube carioca, Pedrinho, comentou sobre o confronto e elogiou o momento vivido pelo Leão da Barra.

O dirigente destacou a dificuldade que o Vitória representa para o Vasco e projetou dois jogos difíceis na disputa por uma vaga nas semifinais. O ex-meia também ressaltou o trabalho desenvolvido pelo clube baiano, tanto fora quanto dentro de campo.

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“Todos os duelos que poderiam acontecer são duros. O Vitória tem sido um adversário muito duro para o Vasco e não vai ser diferente nestas quartas de final”, afirmou Pedrinho.

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Vale lembrar que o Rubro-Negro derrotou o Cruzmaltino por 1 a 0 há pouco menos de um mês, pela 19ª rodada do Brasileirão.

“É um adversário que está muito bem comandado tanto fora de campo por seu presidente quanto dentro de campo por seu treinador, Jair Ventura”, completou o dirigente.

Vitória x Vasco na Copa do Brasil

O jogo de ida será disputado em São Januário, no Rio de Janeiro, no dia 26 de agosto, às 21h30, com mando do Vasco. A partida de volta acontecerá em 3 de setembro, no Barradão, também às 21h30.

Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre Palmeiras e Santos nas semifinais.

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