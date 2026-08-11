Adversário do Vitória na Copa, Vasco gasta R$ 25 milhões em camisa 9

Adversário do Vitória nas quartas de final da Copa do Brasil, o Vasco anunciou a contratação, nesta terça-feira, 11, do atacante do Facundo Colidio. Contratado por cerca de 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 25,5 milhões) junto ao River Plate, o jogador será o novo camisa 9 do Cruzmaltino.

Colidio chega para disputar posição com Brenner e Spinelli, principais centroavantes do clube carioca, com vínculo até o fim de 2029. Revelado pelo Atlético Rafaela, da Argentina, o atacante também defendeu clubes europeus, como a Internazionale de Milão, da Itália, e o Saint-Truiden, da Bélgica.

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Apesar da passagem na base do gigante italiano, foi no modesto time belga que Colidio fez sua estreia no futebol profissional. o jogador também atuou por emprestado no Tigre, da Argentina, antes de fechar em definitivo com o River Plate.

"A expectativa é muito grande. Quero atingir ao mais alto nível com a camisa do Vasco. E vamos por isso. Muito obrigado pelo apoio que chegou a mim nas redes sociais, porque vi tudo. Sei do tamanho do clube que venho e espero dar muitas alegrias", disse o atacante.

Vivo na Copa do Brasil depois de eliminar o Fluminense, o Vasco será o adversário do Vitória nas quartas de final. De acordo com a programação inicial da CBF, os confrontos de ida estão previstos para os dias 26 e 27 de agosto, enquanto os jogos de volta devem ocorrer em 2 e 3 de setembro.