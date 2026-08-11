E.C.VITÓRIA
Vitória carrega histórico animador contra o Vasco na Copa do Brasil
Leão da Barra enfrenta o time carioca nas quartas de final em 2026
Após sorteio realizado nesta terça-feira, 11, o Esporte Clube Vitória já sabe que terá o Vasco da Gama como adversário nas quartas de final da Copa do Brasil. Para a torcida rubro-negra, enfrentar os cariocas nesta competição traz boas lembranças.
Considerando os quatro confrontos entre Vitória e Vasco na Copa do Brasil, o Leão da Barra leva a melhor por ter eliminado o Cruzmaltino em três oportunidades: 1989, 2010 e 2017. A única queda ocorreu em 2009. Dois desses quatro embates foram válidos pelas quartas de final.
O primeiro e mais antigo duelo ocorreu em 1989, pelas oitavas de final. O Vasco era considerado favorito e ainda voltou do primeiro jogo, disputado no Joia da Princesa, em Feira de Santana, com um empate sem gols. No entanto, o Vitória venceu por 2 a 1 na volta, em São Januário, e levou a classificação. Ao final da temporada, o Gigante da Colina se sagraria campeão do Brasileirão.
Nas quartas de 2009, por outro lado, o favoritismo estava do lado rubro-negro. Enquanto seu oponente disputava a Série B, o Vitória estava na Série A e havia eliminado o Atlético-MG nas oitavas. Dessa vez, a equipe carioca venceu no agregado por 5 a 1 e avançou.
Leia Também:
Confronto em campanha histórica
O penúltimo encontro entre Vitória e Vasco na Copa do Brasil ocorreu novamente nas quartas, já pela histórica campanha na edição de 2010. Após vencer por 2 a 0 no duelo de ida no Barradão, o Leão foi derrotado por 3 a 1 na volta e passou de fase pelo extinto critério dos gols marcados fora de casa.
No jogo disputado em São Januário, a equipe então comandada por Ricardo Silva atuou com Viáfara; Marcos Pimentel, Wallace, Reniê e Egídio (Rafael Cruz); Vanderson, Bida, Uelliton e Neto Coruja; Neto Berola (Schwenck) e Júnior Diabo Loiro (Vilson).
Naquele ano, o Vitória realizou sua melhor campanha na história do torneio e chegou nas finais, parando apenas no Santos de Neymar e ficando com o vice-campeonato.
Último encontro
Já o embate mais recente entre Vitória e Vasco aconteceu na Copa do Brasil de 2017, dessa vez pela terceira fase. Após ficar no 1 a 1 no duelo de ida em São Januário, no Rio de Janeiro, o Rubro-Negro venceu a partida de volta por 1 a 0, no Barradão, novamente despachando os cariocas.
Naquela ocasião, o Vitória de Argel Fucks atuou no jogo de volta com Fernando Miguel; Patric, Kanu, Alan Costa e Geferson; Willian Farias, José Welison, Gabriel Xavier (Cárdenas) e Cleiton Xavier (Paulinho); David e Kieza (André Lima).