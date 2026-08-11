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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

DEFINIDO!

Conheça o adversário do Vitória nas quartas de final da Copa do Brasil

Leão da Barra eliminou o Athletico nas oitavas de final

João Grassi
Por
| Atualizada em
Taça da Copa do Brasil
Taça da Copa do Brasil - Foto: Lucas Figueiredo | CBF

O Esporte Clube Vitória enfrenta o Vasco da Gama nas quartas de final da Copa do Brasil. Um sorteio realizado nesta terça-feira, 11, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), definiu o adversário do Leão da Barra na competição de mata-mata.

O Vitória joga a partida de ida em São Januário, enquanto o duelo decisivo será novamente no Barradão. A equipe baiana chega com moral após eliminar o Athletico-PR com goleada épica nas oitavas. Na fase anterior, o Rubro-Negro já havia despachado o Flamengo, que era apontado como um dos favoritos ao título nacional.

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Além da definição do próximo adversário, o time de Jair de Ventura também conheceu o chaveamento de uma possível classificação às semifinais. Caso avance, enfrentará o vencedor do confronto entre Santos e Palmeiras.

De acordo com a programação da CBF, os confrontos de ida das quartas de final estão previstos para os dias 26 e 27 de agosto, enquanto os jogos de volta devem ocorrer em 2 e 3 de setembro.

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Confira todos os confrontos (times da esquerda decidem em casa)

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  • Atlético-MG x Cruzeiro
  • Vitória x Vasco da Gama
  • Santos x Palmeiras
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esporte clube vitória

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