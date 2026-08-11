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E.C.VITÓRIA

Técnico que conquistou acesso histórico assume time Sub-20 do Vitória

Profissional de 51 anos teve trabalhos de destaque no futebol local

João Grassi
Por
Barradão
Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Profissional com passagens por clubes importantes do interior baiano, Jonilson Veloso é o novo técnico da equipe Sub-20 do Esporte Clube Vitória. Ele deixou o comando do Vilavelhense-ES e já iniciou seu trabalho no Barradão.

Jonilson Veloso, de 51 anos, teve sua saída anunciada oficialmente pelo clube do Espírito Santo nas redes sociais. O treinador explicou que chegou a quase acertar sua renovação, mas recebeu uma proposta considerada "irrecusável" do Vitória.

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“Realmente, eu estava com tudo acertado com o Vilavelhense, mas aí apareceu o Vitória com uma proposta muito boa. Já assinei e já estou até trabalhando”, disse ao ES Hoje.

No Campeonato Capixaba de 2026, o Vilavelhense terminou na terceira posição e chegou às semifinais, fase que o time de Vila Velha não alcançava há quase 20 anos. A equipe também ficou entre os quatro primeiros colocados na Copa Espírito Santo.

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Passagem no futebol baiano

Além da passagem pelo Vilavelhense, Jonilson se destacou no futebol da Bahia com seus trabalhos em Ypiranga, Jequié e principalmente no Jacuipense, quando conquistou o histórico acesso na Série D de 2019 e a vaga na Série C de 2020.

Outro feito relevante foi ter levado o Leão do Sisal para a final do Campeonato Baiano de 2023, quando foi derrotado pelo Bahia na final. Veloso acabou escolhido como melhor técnico da competição pela FBF.

Jonilson Veloso chega para o lugar de Mário Henrique, que ainda não teve saída anunciada oficialmente pelo Vitória.

Jonilson Veloso
Jonilson Veloso - Foto: Henrique Montovanelli | FES
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