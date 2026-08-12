Herói do Vasco nas oitavas não enfrenta o Vitória na Copa do Brasil

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Adversário do Esporte Clube Vitória nas quartas de final da Copa do Brasil, o Vasco da Gama terá um desfalque importante no ataque. O atacante Brenner teve uma lesão confirmada no pé esquerdo e não estará à disposição para o confronto de ida.

Brenner realizou exames no início desta semana após sofrer um choque na partida contra o Bahia, quando foi substituído no intervalo. Os exames não apontaram fratura, mas identificaram uma lesão que o tira de combate por algumas semanas. O Vasco ainda não divulgou oficialmente o prazo de recuperação do atacante.

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De acordo com o ge, Brenner deve ficar afastado por pelo menos três semanas, podendo permanecer fora dos gramados até por um período maior. Com isso, o atleta de 26 anos corre riscos de também não atuar na partida de volta.

Brenner vinha vivendo seu melhor momento pelo Vasco. Depois de marcar dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, que garantiu a classificação às quartas do principal mata-mata nacional, ele se firmou como titular no ataque vascaíno.

Vitória x Vasco

O Vitória enfrenta o Vasco inicialmente no próximo dia 26, uma quarta-feira, às 21h30, em São Januário. O segundo jogo está marcado para o dia 2 de setembro, também às 21h30 de uma quarta, dessa vez no Barradão.