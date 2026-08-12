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VAI E VEM

Veterano ex-Vitória acerta com quinto clube diferente apenas em 2026

Jogador de 37 anos defendeu a camisa rubro-negra em 2021

João Grassi
Por
Walter no Vitória
Walter no Vitória - Foto: Pietro Carpi | EC Vitória

Após passagens curtas por Farroupilha-RS, Aquidauanense-MS e Tupy-GO, o atacante Walter está próximo de acertar com seu quinto clube apenas em 2026. Segundo Raniery Soares, da Rádio Tabajara, o ex-atleta do Esporte Clube Vitória tem acordo fechado com o Cruzeiro-PB, que disputará a Segunda Divisão do Campeonato Paraibano.

O jogador de 37 anos também defendeu o Atlético de Alagoinhas no início da temporada, em sete partidas durante o Campeonato Baiano. Ele não marcou nenhum gol e nem deu assistências.

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Walter chegou a assinar contrato no dia 9 de maio com o Ferroupilha, mas saiu em estrear no dia 17 do mesmo mês, apontando a gravidez da esposa como principal motivo.

Ele foi um dos principais jogadores da campanha do CRA, rival do Aquidauanense, que fez sua primeira participação no futebol profissional. O atacante marcou quatro gols em nove partidas, contribuindo para o acesso à Série A do campeonato estadual.

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Carreira extensa e passagem no Vitória

Revelado pelo Internacional, o jogador defendeu o Vitória durante curta passagem em 2021, mas fez apenas quatro partidas de vermelho e preto, deixando o Barradão após pouco mais de um mês.

Ele também soma passagens por Porto-POR, Cruzeiro, Goiás, Fluminense, Athletico-PR, Atlético-GO, Paysandu, CSA, São Caetano, Botafogo-SP, Santa Cruz, Amazonas, Goiânia, Afogados da Ingazeira, Pelotas, São Borja, Guarany-AL e Tupy de Jussara.

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