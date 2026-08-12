Após atuar na Conference League, ex-Vitória troca de clube na Europa

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Jogador com passagem pela base do Esporte Clube Vitória, Edson Eduardo acertou com um novo clube. O zagueiro de 24 anos trocou o Íþróttafélagið Vestri, da Islândia, pelo Qäbälä FK, do Azerbaijão.

A chegada de Edson Eduardo no clube azeri, inclusive, já foi confirmada oficialmente através das redes sociais. Ele assinou contrato de três temporadas e agora vai viver sua segunda experiência no futebol europeu.

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Edson Eduardo atuou com a camisa rubro-negra entre 2018 e 2022, mas nunca chegou a ser utilizado na equipe profissional. Ele teve passagem pelas equipes Sub-17, Sub-20 e Sub-23, atuou no Brasileirão de Aspirantes e venceu a Copa do Nordeste Sub-20.

Na temporada 2025/26, o defensor chegou a disputar as fases eliminatórias da Liga Conferência da UEFA pelo Íþróttafélagið Vestri.

Edson Eduardo no Vitória - Foto: Divulgação | EC Vitória

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