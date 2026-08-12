E.C.VITÓRIA
Após atuar na Conference League, ex-Vitória troca de clube na Europa
Jogador que passou pelo Leão da Barra terá sua segunda experiência no Velho Continente
Jogador com passagem pela base do Esporte Clube Vitória, Edson Eduardo acertou com um novo clube. O zagueiro de 24 anos trocou o Íþróttafélagið Vestri, da Islândia, pelo Qäbälä FK, do Azerbaijão.
A chegada de Edson Eduardo no clube azeri, inclusive, já foi confirmada oficialmente através das redes sociais. Ele assinou contrato de três temporadas e agora vai viver sua segunda experiência no futebol europeu.
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Edson Eduardo atuou com a camisa rubro-negra entre 2018 e 2022, mas nunca chegou a ser utilizado na equipe profissional. Ele teve passagem pelas equipes Sub-17, Sub-20 e Sub-23, atuou no Brasileirão de Aspirantes e venceu a Copa do Nordeste Sub-20.
Na temporada 2025/26, o defensor chegou a disputar as fases eliminatórias da Liga Conferência da UEFA pelo Íþróttafélagið Vestri.