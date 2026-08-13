Técnicos da dupla BaVi resistem ao Brasileirão com 14 demissões

Após a saída do argentino Luis Zubeldía do Fluminense, o Campeonato Brasileiro chegou a sua 14ª troca de treinadores em agosto. Apesar de diversos clubes optaram por não seguirem com os trabalhos, Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória vão na contramão.

Dos 20 clubes que participam do Brasileirão, 11 já demitiram pelo menos um técnico. O Bahia, com Rogério Ceni, e o Vitória, de Jair Ventura, se mantém firmes na ideia de darem continuidade mesmo quando atravessaram momentos de turbulência na temporada.

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Além da dupla BaVi, outras equipes que mantém seus treinadores desde o início da Série A são Athletico, Coritiba, Grêmio, Internacional, Mirassol, Palmeiras e RB Bragantino. Abel Ferreira, do Verdão, já se mantém pelo sétimo ano consecutivo no cargo.

Mais da metade do Brasileirão trocou de técnico

Já entre os clubes que optaram pelo desligamento dos profissionais, encontram-se os seguintes: Atlético-MG, Botafogo, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Remo, Santos, São Paulo e Vasco da Gama.

Olhando para cada nome demitido, é possível identificar trabalhos que foram vitoriosos em um período não muito distante. Filipe Luís deixou o Flamengo após acumular diversos títulos, incluindo os três mais cobiçados: Copa do Brasil (2024), Brasileiro (2025) e Libertadores (2025).

Outro que saiu pouco depois de um título importante foi Dorival Júnior, técnico que deixou o Corinthians tendo vencido a Copa do Brasil no ano passado e encerrado jejum de sete anos do Alvinegro sem conquistar taças de maior expressão.

Bahia e Vitória atravessaram oscilações

Jair Ventura e Rogério Ceni resistem em seus cargos mesmo após terem passado por momentos complicados em 2026. O comandante tricolor viu sua equipe amargar oito compromissos seguidos sem triunfos, o que causou grande insatisfação da torcida.

Ventura, por outro lado, não viveu uma sequência tão grande de partidas sem vencer, mas chegou a ser pressionado pela Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI). A maior organizada ligada ao clube fez um apelo pela demissão nas redes sociais depois do empate com a lanterna Chapecoense.

Marinho e Luciano Juba em Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Momento atual

Atualmente, o Bahia vem de quatro empates seguidos no Campeonato Brasileiro, enquanto o Vitória não vence também há quatro rodadas. Por outro lado, o Rubro-Negro vem de uma classificação heróica na Copa do Brasil sobre o Athletico e já foi campeão da Copa do Nordeste em 2026.

O Esquadrão acumula o título do Baianão na atual temporada, mas já amargou eliminações decepcionantes em torneios mais importantes: Copa do Brasil e Copa Libertadores. Entre momentos bons e ruins, Ceni e Jair seguem no comando da dupla Ba-Vi.