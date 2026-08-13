ESPORTES
Técnicos da dupla BaVi resistem ao Brasileirão com 14 demissões
Fluminense aumentou lista de treinadores demitidos na Série A
Após a saída do argentino Luis Zubeldía do Fluminense, o Campeonato Brasileiro chegou a sua 14ª troca de treinadores em agosto. Apesar de diversos clubes optaram por não seguirem com os trabalhos, Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória vão na contramão.
Dos 20 clubes que participam do Brasileirão, 11 já demitiram pelo menos um técnico. O Bahia, com Rogério Ceni, e o Vitória, de Jair Ventura, se mantém firmes na ideia de darem continuidade mesmo quando atravessaram momentos de turbulência na temporada.
Além da dupla BaVi, outras equipes que mantém seus treinadores desde o início da Série A são Athletico, Coritiba, Grêmio, Internacional, Mirassol, Palmeiras e RB Bragantino. Abel Ferreira, do Verdão, já se mantém pelo sétimo ano consecutivo no cargo.
Leia Também:
Mais da metade do Brasileirão trocou de técnico
Já entre os clubes que optaram pelo desligamento dos profissionais, encontram-se os seguintes: Atlético-MG, Botafogo, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Remo, Santos, São Paulo e Vasco da Gama.
Olhando para cada nome demitido, é possível identificar trabalhos que foram vitoriosos em um período não muito distante. Filipe Luís deixou o Flamengo após acumular diversos títulos, incluindo os três mais cobiçados: Copa do Brasil (2024), Brasileiro (2025) e Libertadores (2025).
Outro que saiu pouco depois de um título importante foi Dorival Júnior, técnico que deixou o Corinthians tendo vencido a Copa do Brasil no ano passado e encerrado jejum de sete anos do Alvinegro sem conquistar taças de maior expressão.
Bahia e Vitória atravessaram oscilações
Jair Ventura e Rogério Ceni resistem em seus cargos mesmo após terem passado por momentos complicados em 2026. O comandante tricolor viu sua equipe amargar oito compromissos seguidos sem triunfos, o que causou grande insatisfação da torcida.
Ventura, por outro lado, não viveu uma sequência tão grande de partidas sem vencer, mas chegou a ser pressionado pela Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI). A maior organizada ligada ao clube fez um apelo pela demissão nas redes sociais depois do empate com a lanterna Chapecoense.
Momento atual
Atualmente, o Bahia vem de quatro empates seguidos no Campeonato Brasileiro, enquanto o Vitória não vence também há quatro rodadas. Por outro lado, o Rubro-Negro vem de uma classificação heróica na Copa do Brasil sobre o Athletico e já foi campeão da Copa do Nordeste em 2026.
O Esquadrão acumula o título do Baianão na atual temporada, mas já amargou eliminações decepcionantes em torneios mais importantes: Copa do Brasil e Copa Libertadores. Entre momentos bons e ruins, Ceni e Jair seguem no comando da dupla Ba-Vi.