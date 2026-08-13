CAMPEONATO BRASILEIRO
Rival do Bahia pelo G-4 demite técnico após oito jogos sem vencer
Fluminense troca de técnico após sequência ruim na temporada
Um dos principais adversários do Esporte Clube Bahia na luta pelo G-4 do Campeonato Brasileiro, o Fluminense anunciou a demissão do técnico Luis Zubeldía nesta quinta-feira, 13, após mais um resultado negativo na temporada.
Depois de ser eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil e empatar com o Botafogo pelo Brasileirão, o argentino não resistiu ao empate por 0 a 0 com o Independiente Rivadavia, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores.
Sequência de oito jogos sem vencer derruba Zubeldía
O técnico argentino já vinha balançando no cargo desde a eliminação para o Vasco. A sequência de oito jogos sem vencer na temporada — que inclui um empate por 0 a 0 com o Bahia pelo Campeonato Brasileiro — fez a diretoria optar pela mudança de comando. O auxiliar-técnico permanente Marcão vai comandar a equipe até a escolha do novo treinador.
Mais do que os resultados, o desempenho apresentado pelo Fluminense ao longo dos últimos meses foi o principal fator de pressão sobre o trabalho de Zubeldía. Partidas ruins quase custaram a classificação na fase de grupos da Libertadores. A equipe avançou em segundo lugar após uma combinação de resultados na última rodada, em um grupo que também contava com Deportivo La Guaira, Independiente Rivadavia e Bolívar.
A esperança de uma virada de chave no mata-mata também caiu por terra após mais uma atuação ruim contra o Rivadavia. Com a classificação em risco e precisando de um resultado positivo para avançar em Mendoza, na Argentina, o Fluminense decidiu não continuar com o treinador.
Além das Copas, o bom início de Campeonato Brasileiro também não se sustentou nos últimos meses. Sob o comando de Zubeldía, a equipe chegou a brigar pela liderança na arrancada da competição, mas atualmente vê o Palmeiras 13 pontos à frente.
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Leia a nota oficial do Fluminense
"O Fluminense FC informa que Luis Zubeldía não está mais à frente do comando técnico da equipe. Também deixam o clube os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar e o preparador físico Lucas Vivas.
O clube agradece aos profissionais por toda a dedicação ao longo do trabalho e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.
O auxiliar-técnico permanente Marcão passa a dirigir o time na partida contra o Palmeiras, no próximo sábado (15/08), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro".
Disputa por vaga na Libertadores com o Bahia
Na atual configuração da tabela do Campeonato Brasileiro, o Fluminense é um dos principais adversários do Bahia na luta pelo G-4, que garante vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2027.
O Esquadrão é o sexto colocado da Série A, com 33 pontos conquistados, enquanto o Tricolor das Laranjeiras está dois pontos à frente, com 35, ocupando a quarta colocação. As duas equipes disputaram 22 partidas na competição.