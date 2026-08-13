Destaque do Bahia chega ao 6º gol e impressiona no Brasileirão Sub-17

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O Esporte Clube Bahia garantiu um empate heroico após estar perdendo por três gols de diferença para o Athletico nesta quarta-feira, 12, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17, no CT Evaristo de Macedo, em Dias d’Ávila (BA).

A “remontada” azul, vermelha e branca foi construída com gols de Victor Gabriel, Leonardo e, por fim, Fabio Ryan. Além de decretar o empate por 3 a 3, o atacante alcançou seu sexto gol pelo Bahia na atual edição do Brasileirãoda categoria.





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O atacante é o principal destaque do Esquadrão na competição e o artilheiro isolado da equipe, com seis gols em 11 jogos disputados. No campeonato, Fabio Ryan é o quarto jogador com mais gols, ao lado de Bernardo, do Botafogo, Miguel, do Corinthians, e Juan, do Palmeiras.





Em 2026, o jovem atacante de 17 anos vive sua temporada mais goleadora. Após um início discreto, Fabio Ryan passou a balançar as redes com frequência no Campeonato Brasileiro. Dos sete gols marcados pelo jogador no ano, seis foram anotados na competição. Ao todo, a promessa soma 19 jogos na temporada.





Atacante se destaca em meio à campanha ruim do Bahia



Fabio Ryan tem sido o grande destaque da campanha do Bahia no Campeonato Brasileiro Sub-17. Na competição, os Pivetes de Aço ocupam apenas a 15ª posição, com 12 pontos conquistados, após três triunfos, cinco derrotas e três empates.





Trajetória no Bahia

Fabio Ryan integra as categorias de base do Bahia desde 2023, quando fazia parte da equipe Sub-15. Porém, foi a partir de 2024, já no Sub-17, que o atacante passou a ganhar mais oportunidades.





Ao todo, o jovem de 17 anos soma 37 jogos pelas divisões de base do Esquadrão, com dez gols marcados.