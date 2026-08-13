Bahia vira rei dos empates no Brasileirão e liga alerta em momento ruim

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O empate sem gols diante do Vasco, no último domingo, 9, fez o Esporte Clube Bahia alcançar uma marca incômoda no Campeonato Brasileiro. Com o resultado na Arena Fonte Nova, o Esquadrão chegou a nove igualdades na competição e passou a ser a equipe que mais empatou na atual edição da Série A.

A sequência recente explica boa parte desse cenário. O Bahia não vence há quatro rodadas no Brasileirão, acumulando empates contra Atlético-MG, Corinthians, Fluminense e Vasco. Antes dessa série, eram apenas cinco empates em 18 partidas disputadas no campeonato.



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Confira:

Bahia 0 x 0 Vasco — 22ª rodada

Fluminense 0 x 0 Bahia — 21ª rodada

Bahia 1 x 1 Corinthians — 20ª rodada

Atlético-MG 1 x 1 Bahia — 19ª rodada

Bahia 1 x 1 Grêmio — 16ª rodada

São Paulo 2 x 2 Bahia — 14ª rodada

Bahia 2 x 2 Santos — 13ª rodada

Bahia 1 x 1 Vitória — 5ª rodada

Bahia 1 x 1 Fluminense — 2ª rodada





O número chama ainda mais atenção quando considerado o desempenho do Bahia como mandante. Dos nove empates registrados pelo clube no campeonato, seis aconteceram na Arena Fonte Nova.

Bahia perde força como mandante

O cenário representa uma mudança significativa em relação à campanha de 2025. Na temporada passada, o Bahia terminou como o terceiro melhor mandante do Campeonato Brasileiro, com 14 vitórias, três empates e apenas duas derrotas na Arena Fonte Nova.

Em 2026, porém, o desempenho em casa caiu. Atualmente, o Esquadrão ocupa apenas a 11ª colocação entre os mandantes da Série A, com quatro triunfos, duas derrotas e seis empates.



O próprio Rogério Ceni reconheceu a dificuldade da equipe em transformar as oportunidades criadas em vitórias.



A gente perde muitas oportunidades. Ano passado vencemos 13 ou 14 jogos, esse ano estamos empatando muitos jogos Rogério Ceni - técnico do Bahia

Ceni aponta desperdício de chances como problema

Para o treinador, a sequência de empates dentro de casa está diretamente relacionada à falta de eficiência nas finalizações. Segundo Ceni, o excesso de oportunidades desperdiçadas aumenta a pressão sobre os jogadores e interfere no desempenho da equipe.



“Temos perdido muitos gols. Isso nos traz intranquilidade, acaba o primeiro tempo empatado, desagrada o torcedor, o jogador perde confiança [...] Falta ter calma e qualidade nas finalizações. Hoje com cinco minutos foram duas oportunidades de gol”, afirmou o treinador após o empate diante do Vasco, no último domingo, 9.