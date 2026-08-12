Árbitro da Copa envolvido em polêmica com Trump apita o BaVi

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu o árbitro que vai apitar o clássico BaVi, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcado para o dia 23 de agosto, às 16h, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador (BA).

Trata-se de Raphael Claus, da Federação Paulista de Futebol (FPF). Os assistentes serão Rodrigo Figueiredo e Thiago Farinha, ambos do Rio de Janeiro. O VAR ficará por conta de Wagner Reway, de Santa Catarina.





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Confira a arbitragem do BaVi

Árbitro : Raphael Claus (SP)

: Raphael Claus (SP) Assistente 1 : Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) Assistente 2 : Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) Quarto árbitro : Roger Goulart (RS)

: Roger Goulart (RS) VAR : Wagner Reway (SC)





Bahia e Vitória entram em campo antes do clássico

Antes do BaVi, o Esporte Clube Vitória enfrenta o Botafogo neste domingo, 16, às 16h, também no Barradão, pela 23ª rodada da Série A. Já o Esporte Clube Bahia visita a Chapecoense no mesmo dia, às 11h, na Arena Condá.





Claus apitou a Copa do Mundo em 2026



Em 2026, Claus foi um dos três árbitros principais de campo brasileiros a apitar a Copa do Mundo, ao lado de Wilton Pereira Sampaio e Ramon Abatti Abel.



No Mundial, o juiz foi o responsável por comandar as partidas entre a campeã Espanha e a Arábia Saudita, além do duelo entre os donos da casa, os Estados Unidos, e a Bósnia e Herzegovina.



A propósito, uma decisão do árbitro brasileiro em uma dessas partidas foi cercada de polêmicas e envolveu até mesmo declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Árbitro foi alvo de críticas de Trump



No duelo entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina, Claus expulsou o atacante Balogun, da equipe mandante. A decisão gerou controvérsia, com direito à revogação da suspensão e a acusações de “passado suspeito” por parte de Trump.





Na ocasião, o chefe de Estado direcionou críticas ao árbitro brasileiro Raphael Claus: “O árbitro é um pouco suspeito, se você verificar seu passado... Eu não quero dizer isso porque eu não gosto de criar controvérsia, mas ele é muito suspeito”.





Fifa saiu em defesa de Raphael Claus

Em meio às polêmicas envolvendo o árbitro brasileiro, a Fifa emitiu um posicionamento oficial em defesa de Raphael Claus após as declarações do presidente Donald Trump.





“Raphael Claus está arbitrando sua segunda Copa do Mundo da Fifa, depois de atuar no Catar, em 2022. É um árbitro experiente e altamente respeitado, e mantemos total confiança nele como um oficial de arbitragem de confiança”, afirmou Pierluigi Collina, presidente do Comitê de Arbitragem da Fifa.





CBF também defendeu o árbitro

Além disso, a CBF também se manifestou na época. Em defesa do árbitro, a entidade rechaçou qualquer questionamento sobre a conduta de Claus e ressaltou sua trajetória profissional no futebol brasileiro e internacional.





“Não há, em todo o seu histórico, qualquer elemento que o desabone ou que sustente qualquer tipo de suspeita”, destacou.