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BAHIA AINDA BUSCA REFORÇO?

Bahia identifica carência no elenco e segue de olho no mercado

Janela de transferências fecha em setembro

Téo Mazzoni
Por
Bahia tentou contratar um jogador para o setor ofensivo nesta janela e ainda avalia a possibilidade de buscar uma nova opção.
Bahia tentou contratar um jogador para o setor ofensivo nesta janela e ainda avalia a possibilidade de buscar uma nova opção. - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Na atual janela de transferências, o Esporte Clube Bahia reforçou seu elenco com três novos jogadores: Guido Herrera, Marco Moreno e Alejo Véliz — este último com pré-contrato assinado desde o início do ano, mas liberado apenas a partir do segundo semestre.

No entanto, diante de uma série de percalços e de algumas lacunas no elenco, o torcedor questiona: ainda serão feitas novas contratações?

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O técnico Rogério Ceni está aberto à possibilidade. Segundo o treinador, no último domingo, 9, durante a coletiva após o empate contra o Vasco, a equipe sempre pode ser melhorada. Porém, isso tem um custo e não pode comprometer a saúde financeira do clube.

Ceni aponta carência no ataque do Bahia

Apesar disso, o comandante tricolor afirmou que sente falta de mais uma opção para atuar pelas beiradas do campo na fase ofensiva. No ataque a gente tinha uma peça em mente para ter mais um jogador de lado de campo”, pontuou.

Ainda é um setor que falta Rogério Ceni - técnico do Bahia

Atualmente, o técnico conta com Erick Pulga, Mateo Sanabria, Ademir e Kike Olivera como as principais opções da equipe profissional, além dos jovens Ruan Pablo e Kauê Furquim, que têm cada vez mais conquistado espaço na equipe comandada por Rogério Ceni.

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Bahia tentou contratar jogador para a posição


Na ocasião, Rogério Ceni salientou que o clube tentou a contratação de um jogador para a posição nesta janela de transferências, mas a negociação não avançou. Diante disso, vale lembrar que o Bahia fez uma proposta por Gabriel Pec, que estava no Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, mas “não faria loucuras” para contratar o jogador, que acabou acertando sua ida para o Cruzeiro.

“Acho que sempre podemos melhorar a equipe. Custa dinheiro, mas sempre podemos melhorar. No ataque a gente tinha uma peça em mente para ter mais um jogador de lado de campo. As opções vão rareando, ainda é um setor que falta, tentaram, mas não conseguiram. A parte financeira tem um equilíbrio para isso”, explicou o técnico do Bahia.

Janela de transferências fecha em setembro


A atual janela de transferências do futebol brasileiro fecha no dia 11 de setembro de 2026. Este segundo período de contratações do ano foi aberto em 20 de julho e é válido para o registro de atletas nacionais e internacionais nas Séries A, B, C e D.

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Esporte Clube Bahia mercado da bola Rogério Ceni

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