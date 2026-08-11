Atacante dispensado pelo Bahia vira artilheiro e acerta com time árabe

Com passagem nas categorias de base do Bahia, o atacante Gustavo Ulguim, de 20 anos, deixou o Internacional para iniciar uma nova etapa da carreira no futebol internacional. Artilheiro do Colorado na última Copa São Paulo de Futebol Júnior, o jogador acertou com o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, atual campeão e maior vencedor do país.

Ulguim já se apresentou ao novo clube e assinou contrato por três temporadas. O Internacional liberou o atacante antes do término do vínculo, que era válido até janeiro de 2027, mas manteve 10% dos direitos econômicos em caso de uma futura transferência.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Estreia no profissional

A passagem pelo Bahia foi importante na formação do jogador. Natural de Porto Alegre, Ulguim chegou ao Tricolor em 2023 para defender a equipe sub-17 e, posteriormente, foi promovido ao sub-20. Pelo clube baiano, conquistou o Campeonato Baiano da categoria em 2023 e 2024.

O atacante também teve a oportunidade de estrear profissionalmente pelo Bahia. Foram duas partidas pela equipe principal, uma pelo Campeonato Baiano e outra pela Copa do Nordeste, em um período no qual o clube utilizou atletas das categorias de base em algumas rodadas das competições.

A passagem de Ulguim pelo Tricolor terminou em agosto de 2025, quando o Bahia optou por não exercer a cláusula de compra prevista em contrato, encerrando antecipadamente o vínculo do jogador.

Destaque na Copinha pelo Internacional

Após deixar o Bahia, Ulguim encontrou espaço no Internacional e ganhou protagonismo na principal competição de base do futebol brasileiro. Na Copinha deste ano, o atacante marcou cinco gols e terminou como artilheiro do Colorado no torneio.

O desempenho o colocou entre os principais goleadores da competição. Ulguim ficou a apenas um gol dos artilheiros da edição, Paulinho, do São Paulo, e Jhuan Nunes, do Bragantino, que balançaram as redes seis vezes cada. O Internacional, porém, não conseguiu avançar além das oitavas de final.s.