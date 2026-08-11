Bahia detona gramado da Fonte Nova após críticas: “Sem condições”

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O gramado da Arena Fonte Nova vem sendo tema de vários debates e críticas no Esporte Clube Bahia desde o empate contra o Vasco, que aconteceu no último domingo, 9. Desde então, o campo, que já foi criticado pelo treinador da equipe, Rogério Ceni, voltou a ser rotulado negativamente, agora pelo próprio clube.

Em um comunicado enviado à imprensa nesta terça-feira, 11, o Tricolor de Aço apresentou insatisfação com o gramado da Arena, salientando que ele não apresenta as condições ideais para a prática de futebol.

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“Na avaliação do Bahia, o gramado não tem apresentado condições ideais para a prática do futebol em alto nível, percepção já manifestada publicamente também por outros clubes”, afirmou o Bahia SAF.

Bahia cobra por melhorias

Ainda no comunicado, o clube informou que acompanha os relatórios, mas que está insatisfeito com as condições atuais.

“O clube vem relatando problemas e cobrando melhorias de forma recorrente”, afirmou o Tricolor.

Alertas antes do jogo

Os debates sobre as condições do gramado da Arena Fonte Nova iniciaram após as falas de Rogério Ceni após o empate contra o Vasco no último domingo, 9.

Durante a coletiva, o treinador comentou que “é uma vergonha jogar num gramado como esse”.

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Porém, o Bahia relatou, no comunicado, que “alertou expressamente sobre a quantidade excessiva de areia no lado do campo em que o gramado havia sido substituído recentemente.”

Críticas sobre os diversos shows realizados na Arena

Outro ponto que foi criticado pelo Bahia SAF foi a grande quantidade de shows sediados na Arena Fonte Nova. Já que, de acordo com o clube, “os impactos são visíveis, com marcas, buracos e áreas afetadas após determinados eventos, prejudicando a qualidade e a recuperação do campo.”

Vale relembrar que no início do ano, em abril, a Arena Fonte Nova registrou cerca de 40 mil pessoas para o show da banda de rock Guns' N Roses

Show do Guns N'Roses - Foto: Divulgação

Arena Fonte Nova rebateu os comentários

Após os comentários ácidos feitos pelo treinador, a Arena Fonte Nova emitiu um posicionamento ao portal A TARDE.

Em nota, a gestão rebateu os comentários de Ceni e afirmou que o clube participa das decisões relacionadas ao gramado.

Segundo a Arena Fonte Nova, todas as decisões relacionadas ao campo são tomadas por um comitê formado por representantes da própria Arena Fonte Nova, da Greenleaf — empresa responsável pela manutenção dos gramados da Fonte Nova e do CT do Bahia —, da consultora especializada Maristela Kuhn e do Esporte Clube Bahia.

O comitê acompanha e define, de forma conjunta, questões como as condições do campo, o cronograma de manutenção e as ações necessárias, a partir das avaliações e sugestões dos integrantes do grupo.