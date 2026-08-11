Fonte Nova rebate Ceni após criticas ao gramado e diz que Bahia apoia decisões

A coletiva do técnico Rogério Ceni, no último domingo, 9, após o empate entre Esporte Clube Bahia e Vasco, teve como principal ponto as críticas ao gramado da Arena Fonte Nova. O treinador tricolor classificou o estado do campo como um problema e afirmou que a situação já chegou a um ponto constrangedor.

Na ocasião, Ceni subiu o tom e afirmou que a condição do gramado é embaraçosa: “É uma vergonha jogar num gramado como esse”. O treinador também endossou o discurso ao garantir que o campo do Centro de Treinamento do Bahia, o Evaristo de Macedo, está em melhores condições do que o estádio.



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Arena Fonte Nova rebate críticas de Ceni

Diante das duras críticas feitas pelo técnico do Bahia, a Arena Fonte Nova emitiu um posicionamento ao portal A TARDE.

Em nota, a gestão do equipamento rebateu os comentários de Ceni e afirmou que o clube participa das decisões relacionadas ao gramado.

Segundo a Arena Fonte Nova, todas as decisões relacionadas ao campo são tomadas por um comitê formado por representantes da própria Arena Fonte Nova, da Greenleaf — empresa responsável pela manutenção dos gramados da Fonte Nova e do CT do Bahia —, da consultora especializada Maristela Kuhn e do Esporte Clube Bahia.



O comitê acompanha e define, de forma conjunta, questões como as condições do campo, o cronograma de manutenção e as ações necessárias, a partir das avaliações e sugestões dos integrantes do grupo.





O Esporte Clube Bahia participa ativamente de todo o planejamento relacionado ao gramado. O clube acompanha as condições do campo de forma contínua, realiza testes e avaliações antes das partidas, contribuindo para a tomada de decisões” Arena Fonte Nova - em nota

Gramado foi preparado no dia do jogo

Ainda na nota, a Greenleaf esclareceu que, para a partida entre Bahia e Vasco, realizada no dia 9 de agosto, o gramado foi preparado no mesmo dia do jogo, com altura de 22 milímetros e todo o processo acompanhado pelas partes envolvidas.

Segundo a empresa, não foram identificados problemas que pudessem comprometer a performance dos atletas.





Sombreamento afeta condições do campo

Sobre o gramado, a consultora Maristela Kuhn explica que o campo da Arena Fonte Nova apresenta condições de alto sombreamento, principalmente na região norte, necessitando do uso intensivo de iluminação artificial, com três unidades grandes em plena operação.

O impacto dessas condições é muito maior neste período de maior sombreamento em que se encontra o gramado, mesmo com o uso intensivo da iluminação que vem sendo realizado.

Para a recuperação da área mais danificada, no início de julho, o campo foi submetido ao replantio de rolos de grama nas faixas norte. Logo após o replantio, foram realizadas algumas medições de performance, nas quais o campo apresentou níveis satisfatórios em quase toda a sua extensão.

Para otimizar os resultados, todas as ações possíveis estão sendo tomadas, como o uso de 100% da capacidade de iluminação artificial, programa intensivo de adubação e controle fitossanitário, além de replantios continuados com sementes de inverno e operações como descompactações pós-eventos.

Confira a nota completa da Fonte Nova

"A Arena Fonte Nova realiza manutenção contínua do gramado, com acompanhamento e avaliação permanentes, de acordo com os parâmetros técnicos.



Todas as decisões relacionadas ao gramado são tomadas por um comitê responsável, formado por representantes da Arena Fonte Nova, da Greenleaf, empresa responsável pela manutenção do gramado da Fonte Nova e do CT do Bahia, da consultora especializada Maristela Kuhn e de representantes do Esporte Clube Bahia.



O comitê acompanha e define, de forma conjunta, questões como as condições do campo, o cronograma de manutenção e as ações necessárias, a partir das avaliações e sugestões do grupo.



Além das equipes responsáveis pela manutenção diária e do acompanhamento da consultoria técnica, o Esporte Clube Bahia participa ativamente de todo o planejamento relacionado ao gramado. O clube acompanha as condições do campo de forma contínua, realiza testes e avaliações antes das partidas, contribuindo para a tomada de decisões.



A Greenleaf esclarece que, em relação à partida entre Bahia e Vasco, no dia 9 de agosto, o gramado foi preparado no mesmo dia do jogo, com altura de 22 milímetros e todo o processo acompanhado pelas partes envolvidas. Não foram identificados problemas que pudessem comprometer a performance dos atletas.



Sobre o gramado, a consultora Maristela Kuhn explica que o campo da Arena Fonte Nova apresenta condições de alto sombreamento, principalmente na região norte, necessitando do uso intensivo de iluminação artificial, com três unidades grandes em plena operação. O impacto dessas condições é muito maior neste período de maior sombreamento em que se encontra o gramado, mesmo com o uso intensivo da iluminação que vem sendo realizado.



Para a recuperação da área mais danificada, no início de julho, o campo foi submetido ao replantio de rolos de grama nas faixas norte. Logo após o replantio, foram realizadas algumas medições de performance, nas quais o campo apresentou níveis satisfatórios em quase toda a sua extensão.



Para otimizar os resultados, todas as ações possíveis estão sendo tomadas, como o uso de 100% da capacidade de iluminação artificial, programa intensivo de adubação e controle fitossanitário, além de replantios continuados com sementes de inverno e operações como descompactações pós-eventos".

