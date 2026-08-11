Bahia ganha reforço importante para enfrentar a Chapecoense

Após o empate morno contra o Vasco, o Esporte Clube Bahia só volta a campo neste domingo, 16, às 11h, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra a Chapecoense.

Para o duelo, o técnico Rogério Ceni contará com o retorno de uma peça importante ao time titular: Erick Pulga. O atacante ficou de fora da partida anterior por suspensão automática, após receber o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Fluminense, no dia 29 de julho.





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Desta forma, o camisa 16 deverá retornar ao time titular do Esquadrão, uma vez que tem exercido uma função importante no esquema do comandante tricolor desde o retorno do Campeonato Brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo. No segundo semestre, o atleta tem atuado como segundo atacante, já que Rogério Ceni tem apostado no esquema 4-4-2.





Contra o Vasco, devido à ausência de Pulga, o técnico Rogério Ceni optou pela entrada de Willian José no time titular, atuando com dois centroavantes — ideia que já havia sido explicitada pelo treinador durante coletiva.

Erick é dúvida



O volante Erick iniciou, nesta segunda-feira, 10, a fase de transição física após a infecção sofrida no pé esquerdo, que o tirou de combate nas partidas contra Corinthians, Fluminense e Vasco.





Desta forma, o meio-campista, considerado titular da equipe comandada por Rogério Ceni, passa a ser dúvida para o confronto. Caso avance na recuperação ao longo da semana, ele poderá ser mais um reforço para o Bahia diante da Chapecoense.





O que está em jogo para o Bahia

Na sexta posição do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos, o Bahia enfrenta a Chapecoense, lanterna da competição, em busca de voltar a vencer após quatro empates consecutivos. O objetivo é se reaproximar do G-4 do Brasileirão.





Atualmente, a primeira equipe dentro da zona de classificação direta para a Libertadores de 2027 é o Fluminense, que soma 35 pontos. O Cruzeiro, com os mesmos 33 pontos do Bahia, ocupa a quinta colocação.





Logo atrás do Esquadrão aparecem Corinthians, com 32 pontos, na oitava posição, e Red Bull Bragantino, com 31, no nono lugar. A equipe paulista, porém, tem um jogo a menos que os demais concorrentes.