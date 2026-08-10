Esquecido por Ceni, Dell brilha no sub-20 do Bahia com 9 gols em 5 jogos

Joia do Bahia com multa de 100 milhões de euros (R$ 588 milhões na cotação atual), o atacante Dell perdeu espaço no time principal do Bahia desde abril e foi 'rebaixado' novamente pelo técnico Rogério Ceni para a equipe sub-20. Na base, o atacante segue brilhando e marcou incríveis nove gols nos últimos cinco jogos.

Dell, de 18 anos, comprovou o seu momento brilhante no sábado, 8, quando o Bahia marcou um hat-trick e o Bahia venceu o Miranda do Norte-MA por 6 a 0 na estreia da Copa do Nordeste sub-20.

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O hat-trick deste final de semana foi mais um brilho no momento incrível que vive Dell. Nas últimas cinco partidas da equipe sub-20, ele marcou nove gols. Além do Miranda do Norte-MA, O jovem também marcou contra Camaçariense e Fluminense de Feira, garantindo o título do Bahia no Campeonato Baiano da categoria.

📽️ A TV Bahêa marcou presença no Maranhão pra estreia tricolor na Copa do Nordeste sub-20 e mostra os 6️⃣ gols dos #PivetesDeAço: três de Dell, um de Santana, um de Fred Mundoco e um de Caio Suassuna. #BBMP pic.twitter.com/I6DKy1WCqg — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) August 10, 2026

Dell voltou a atuar com frequência na equipe sub-20 do Bahia no mês de maio, e desde então disputou 14 partidas, com 12 bolas na rede. Outros gols do jovem foram contra Jacobina, Santos e Fortaleza.

Temporada artilheira

Dell começou o ano como uma das opções do Bahia na equipe principal e teve espaço principalmente no Campeonato Baiano, com quatro gols em nove jogos, decidindo inclusive um clássico BaVi em pleno Barradão.

O jovem ganhou minutos no Brasileirão, sendo acionado do banco de reservas em quatro partidas. Ele também atuou na Libertadores, mas acabou como vilão da eliminação contra o O'higgins após perder um pênalti na disputa final.

Aos poucos, Dell foi perdendo espaço no elenco do Bahia comandado por Rogério Ceni e não é levado ao banco de reservas em um jogo principal desde 13 de maio, na eliminação do Bahia contra o Remo na Copa do Brasil. A última vez que entrou em campo foi contra o Palmeiras, em 5 de abril.

Entre profissional e base, Dell vive uma temporada artilheira, com 17 gols marcados em 33 jogos.

Vai ganhar espaço?

Sumido da equipe principal do Bahia, Dell pode ter uma chance após uma série de desfalques do Tricolor no ataque. Ademir está lesionado, enquanto Ruan Pablo foi convocado para a seleção sub-20 e Kauê Furquim chamado para a seleção sub-17.

O técnico Rogério Ceni foi questionado sobre contratações para o ataque e a falta de opções. "Agora, por exemplo, com a ausência do Ademir, que teve uma lesão, com o Ruan Pablo numa seleção e com o Kauê eventualmente indo também para a seleção, começam a rarear as opções que a gente tem, né? Então é um setor que falta. É um setor que tentaram, mas não conseguiram".