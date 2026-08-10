Bahia confirma lesões de Ademir e Luciano Juba e acende alerta no DM

O Bahia confirmou as situações de Ademir e Luciano Juba, que foram substituídos durante o jogo contra o Vasco, neste domingo, 9. Ambos sentiram dores e não conseguiram seguir em campo até o final da partida, que terminou empatada em 0 a 0, na Arena Fonte Nova.

Substituído ainda no primeiro tempo, Ademir sentiu o adutor da coxa esquerda, enquanto Juba, que foi para o banco de reservas no intervalo, sofreu um trauma no tornozelo direito. Titulares absolutos do time de Rogério Ceni, os jogadores fizeram tratamento no treino realizado na tarde desta segunda, 10.

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Quando não puderam mais atuar em campo, a dupla deu lugar para Kauê Furquim e Zé Guilherme, respectivamente, levantando expectativas para justamente os dois serem os substitutos no time titular na próxima partida do Bahia caso for necessário.

Vale lembrar que Furquim foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17, e ficaria reunido com a delegação da CBF entre os dias 13 e 23 de agosto, mas o Bahia vai conversar com a entidade para manter o atacante à disposição da equipe por mais tempo.

O Tricolor encara a Chapecoense, no próximo domingo, 16, às 11h, na Arena Condá, em Santa Catarina, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o treinamento desta segunda, que iniciou a preparação do elenco do Bahia para o próximo compromisso.

Com exceção de Ronaldo, todos os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos diante da equipe carioca realizaram um trabalho de recondicionamento físico. O meio-campista Erick seguiu na transição física, enquanto Everton Ribeiro fez atividade na fisioterapia.