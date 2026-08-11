Entenda por que Bahia tenta “barrar” joia na Seleção Brasileira

Durante a entrevista coletiva, no último domingo, 9, o técnico Rogério Ceni revelou que o Esporte Clube Bahia vai tentar, junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a liberação de Kauê Furquim da Seleção Brasileira Sub-17.

A joia da base tricolor, de 17 anos, foi convocada pelo técnico Dudu Patetuci para os amistosos contra a Venezuela, marcados para os dias 20 e 23, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), como preparação para a Copa do Mundo da categoria, que será realizada em novembro, no Catar.





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Bahia quer Kauê Furquim para duelo com a Chape



A apresentação dos convocados está prevista para quinta-feira, 13, com permanência na Seleção até o dia 23 de agosto. É justamente por isso que o Bahia vai dialogar com a entidade máxima do futebol brasileiro para tentar liberar o atacante.



Neste domingo, 16, o Bahia visita a Chapecoense, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Rogério Ceni, além de não contar com o atacante Ademir, suspenso e lesionado, também tem dúvida quanto à condição de Kike Olivera, que passou um longo período treinando separadamente para resolver sua situação interna.





Desta forma, a joia é a alternativa mais cotada para assumir a titularidade. No entanto, Kauê tem apresentação à Seleção Brasileira Sub-17 marcada para esta quinta-feira, 13. Por isso, o Bahia vai tentar a liberação do jogador junto à CBF para poder contar com o jovem durante a semana de preparação para o confronto.





Segundo o treinador, o clube já conseguiu a liberação de Kauê para atuar contra a Chapecoense.