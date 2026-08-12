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Emprestado pelo Bahia, lateral é decisivo em estreia na Sul-Americana

Lateral-esquerdo estreou pelo São Paulo e deu assistência para o gol da equipe no empate com o Bolív

Téo Mazzoni
Por
Emprestado pelo Bahia, Borduchi é decisivo na Sul-Americana
Emprestado pelo Bahia, Borduchi é decisivo na Sul-Americana - Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

Emprestado pelo Esporte Clube Bahia, Iago Borduchi teve participação decisiva no confronto do São Paulo nesta terça-feira, 11, contra o Bolívar, da Bolívia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Em sua estreia pelo Tricolor Paulista, foi o lateral-esquerdo quem deu o passe para o único gol do São Paulo no empate por 1 a 1 diante dos bolivianos, na temida altitude de La Paz, localizada a 3.650 metros acima do nível do mar.

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Assista:


A assistência foi importante para garantir o empate fora de casa e deixar o confronto em aberto para o jogo de volta do mata-mata, que será disputado na próxima terça-feira, 18, às 21h30, no MorumBIS, em São Paulo (SP).

Borduchi foi titular da equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior e atuou por cerca de 61 minutos, antes de ser substituído por Wendel na segunda etapa.

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Jogador está emprestado pelo Bahia até o fim da temporada


Com contrato válido com o Bahia até o fim de 2028, Iago Borduchi permanecerá emprestado ao São Paulo até o término da atual temporada. Os vencimentos do vínculo serão pagos integralmente pelo clube paulista durante o período, segundo informações do portal A TARDE.

Antes de acertar com o São Paulo, o lateral-esquerdo estava muito próximo de defender o Internacional, clube que o revelou. O acerto, porém, ruiu de última hora após o jogador mudar de ideia e optar pelo clube paulista, mesmo depois de já ter passagem comprada para Porto Alegre (RS) e de o contrato estar em detalhes finais.

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Tags

Esporte Clube Bahia Iago Borduchi São Paulo

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