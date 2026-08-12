Ex-Bahia fica fora dos inscritos de clube da Série A na Sul-Americana

O Botafogo ficou impedido de incluir um reforço na lista de inscritos para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Como contratou seis jogadores e o regulamento permite apenas cinco mudanças, Paulinho acabou sendo o escolhido para ficar de fora. Ex-Esporte Clube Bahia, o lateral-esquerdo tratou a situação com naturalidade.

Paulinho comentou a decisão do Botafogo de não incluí-lo nos inscritos para enfrentar o Cienciano, do Peru. Os nomes escolhidos foram os goleiros Warleson e Gabriel Batista, o zagueiro Lucas Monzón, o volante Domingos Andrade e o atacante Danilo Pereira.

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“É super compreensível porque se a gente for parar para pensar, a gente tem o Telles e o Marçal, né? Eles estão super prontos também, caso precise. Como você falou, a gente teve dois goleiros, a gente teve outras posições que talvez, neste momento, precisavam mais”, explicou ao ge.

“O Franclim conversou comigo, me explicou direitinho. Não tem problema nenhum. A gente está resolvido. Agora a gente tem que dar o máximo para poder passar e aí está tudo certo”, completou.

A ausência de Paulinho na Sul-Americana, porém, não será necessariamente definitiva. Caso o Botafogo avance às quartas de final, o clube poderá fazer uma nova alteração na lista de inscritos e acrescentar três jogadores.

Ex-Bahia viaja ao Peru antes de duelo com Vitória

Apesar de não estar inscrito para a Sul-Americana, Paulinho vai viajar com a delegação para o Peru. O motivo é que, depois do confronto pela competição continental, o Botafogo seguirá para Salvador, onde enfrentará o Esporte Clube Vitória pelo Brasileirão.

O Glorioso enfrenta o Cienciano nesta quinta-feira, 13, às 21h30, no estádio Garcilaso de la Vega. Na sequência, desembarca em Salvador para enfrentar o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. O duelo será disputado no Barradão, pela rodada 23 da Série A.