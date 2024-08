De volta? Time do Brasil quer empréstimo de Kayky, ex-Bahia

Kayky em partida com o Bahia - Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

O Athletico-PR está interessado no atacante Kayky, do Manchester City e ex-Bahia. Aos 21 anos, o atleta está em fase final de recuperação da lesão do ligamento cruzado do joelho esquerdo, causador da interrupção do seu contrato com o Esquadrão na temporada passada. A informação é do site PL Brasil.

Além do Furacão, o Sparta Rotterdam, da Holanda, e Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, também demonstraram interesse em ingressar o brasileiro, todos por empréstimo. Para a compra em definitivo, o City exige 10 milhões de euros (R$ 60,5 milhões).

Apesar do interesse, do Athletico, o Manchester City tem como objetivo a continuidade de Kayky na Europa. O jogador está recuperado de uma grave lesão no joelho sofrida em 2023, quando atuava ano Bahia.

Presente no Grupo City, Kayky teve passagem pelo Bahia na última temporada, onde colaborou com 4 gols e 5 assistências em 28 jogos. Vestindo as cores do tricolor, um dos gols comemorados foi na primeira fase do Campeonato Baiano, contra o Vitória, garantindo o triunfo.



Coincidentemente, a sua última partida foi na 15ª rodada do Brasileirão, contra o Athletico-PR. Na ocasião, o atleta saiu lesionado com 13 minutos de jogo e o Esquadrão sofreu a derrota por 2 a 0.