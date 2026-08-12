Ademir vai desfalcar o Bahia por quase um mês e não joga o BaVi

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O Esporte Clube Bahia terá um desfalque importante no setor ofensivo nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Substituído ainda no primeiro tempo do empate sem gols com o Vasco, no último domingo, 9, o atacante Ademir teve diagnosticado um estiramento no músculo adutor da coxa esquerda.

Segundo informações obtidas pelo portal A TARDE, a previsão interna é de que o camisa 7 permaneça afastado dos gramados por aproximadamente três semanas. A expectativa é de que o jogador esteja novamente à disposição no confronto com o Red Bull Bragantino, pela 26ª rodada da Série A.





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A partida contra o time paulista ainda não teve a data oficial definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas está prevista para ocorrer entre os dias 5 e 7 de setembro.





Atacante deve perder três jogos do Bahia

Com o período estimado de recuperação, Ademir será ausência em compromissos importantes do Bahia. O primeiro deles será diante da Chapecoense, neste domingo, 16, pela 23ª rodada do Brasileirão. O atacante, de qualquer forma, já não poderia atuar contra a equipe catarinense por estar suspenso.



Além do duelo na Arena Condá, Ademir também vai ficar fora do clássico BaVi, marcado para o dia 23 de agosto, no Barradão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.



O camisa 7 ainda vai desfalcar o Tricolor no confronto com o Internacional, previsto para os dias 29, 30 ou 31 de agosto, em Salvador, pela 25ª rodada da competição.

Caso a recuperação siga dentro do prazo estimado pelo clube, a tendência é que Ademir retorne justamente diante do Red Bull Bragantino, na 26ª rodada.