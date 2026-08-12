Bastidores: Bahia traça plano especial para ter Kauê Furquim contra a Chapecoense

A convocação de Kauê Furquim para a Seleção Brasileira Sub-17 não vai impedir o atacante de defender o Esporte Clube Bahia contra a Chapecoense. O portal A TARDE apurou que o clube montou uma programação especial para que o jovem cumpra os compromissos com a equipe nacional e, ainda assim, esteja à disposição do técnico Rogério Ceni no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro.

Kauê tem apresentação marcada para esta quinta-feira, 13, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). O jogador viajará ao local para realizar os exames junto à comissão técnica da Seleção Brasileira e, posteriormente, retornará a Salvador ainda na noite do mesmo dia.

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A programação definida pelo Bahia prevê que o atacante participe normalmente das atividades com o elenco na sexta-feira, 14. Assim, ele poderá ser relacionado por Rogério Ceni para o confronto com a Chapecoense, marcado para domingo, 16, às 11h, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.





Bahia conseguiu liberação de Kauê

A possibilidade de contar com o atacante durante a preparação para o jogo já havia sido antecipada por Rogério Ceni. Após o empate com o Vasco, no último domingo, 9, na Arena Fonte Nova, o treinador revelou que o Bahia buscaria junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) uma liberação para que Kauê pudesse participar dos treinamentos com o elenco tricolor.

O clube conseguiu a autorização para que o jogador pudesse atuar contra a Chapecoense. Agora, segundo apuração do A TARDE, a logística preparada pelo Bahia permitirá que Kauê cumpra os compromissos com a Seleção e retorne a tempo de trabalhar com os companheiros.

Kauê deve ganhar chance entre os titulares

A presença do atacante se tornou ainda mais importante diante das opções reduzidas no setor ofensivo. Ademir não estará disponível para o confronto, enquanto Kike Oliveira ainda é dúvida após passar um período treinando separadamente para resolver sua situação interna.



Nesse cenário, Kauê Furquim aparece como a principal alternativa para ocupar uma vaga no ataque do Bahia diante da Chapecoense.