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SELEÇÃO BRASILEIRA SUB-20

Joia do Bahia sai do banco e participa de gol da vitória do Brasil

Ruan Pablo entrou no intervalo e cobrou o escanteio que originou o segundo gol contra a Bolívia

Téo Mazzoni
Por
Ruan Pablo participa de gol em vitória do Brasil sobre a Bolívia
Ruan Pablo participa de gol em vitória do Brasil sobre a Bolívia - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A Seleção Brasileira Sub-20 voltou a vencer a Bolívia por 2 a 0. Nesta quarta-feira, 12, as equipes se enfrentaram em mais um amistoso preparatório na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), e Ruan Pablo, promessa do Esporte Clube Bahia, teve participação direta no segundo gol brasileiro.

O atacante de 18 anos iniciou o confronto entre os reservas e foi acionado no intervalo, quando a Seleção já havia aberto vantagem. Nos minutos finais, Ruan Pablo cobrou o escanteio que terminou no gol de João Paulo, responsável por fechar o placar.


Na jogada, o cruzamento encontrou Breno, que cabeceou no travessão. No rebote, João Paulo apareceu para completar para as redes e confirmar o segundo triunfo consecutivo do Brasil sobre os bolivianos.

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Ruan Pablo ganha espaço na Seleção Sub-20


A convocação para os dois amistosos marcou a primeira chamada de Ruan Pablo para a Seleção Brasileira Sub-20. Mesmo assim, o jogador já soma duas participações pela categoria, pois também entrou durante a partida disputada no último domingo, 9.

Nos dois compromissos contra a Bolívia, o atacante foi observado de perto por membros da comissão técnica da Seleção principal, comandada por Carlo Ancelotti.

O acompanhamento faz parte do processo de observação de jovens talentos brasileiros que podem ser integrados ao ciclo de renovação da equipe principal. O planejamento tem como horizonte a Copa do Mundo de 2030.

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Atacante volta ao Bahia após período na Seleção


Depois de cumprir o período com a Seleção Brasileira Sub-20, o jogador retorna à Salvador nesta quinta-feira, 13, e voltará a treinar com o elenco tricolor nesta sexta-feira, 14, podendo ficar à disposição para enfrentar a Chapecoense.

O Esquadrão enfrenta a Chape neste domingo, 16, às 11h, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 23ª rodada da Série A.

Joia do Bahia tem multa milionária


Ruan Pablo é considerado uma das principais promessas das categorias de base do Bahia. O atacante possui multa rescisória de 200 milhões de euros para clubes do exterior, valor estimado em aproximadamente R$ 1,1 bilhão.

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Esporte Clube Bahia Ruan Pablo seleção brasileira sub-20

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