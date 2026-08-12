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MERCADO DA BOLA

Clube europeu tem interesse em Ramos Mingo; Bahia nega contato

Zagueiro do Bahia é apontado como alvo do Olympique de Marselha

Téo Mazzoni
Por
Zagueiro do Bahia é apontado como alvo do Olympique de Marselha, mas clube francês ainda não procurou o Tricolor
Zagueiro do Bahia é apontado como alvo do Olympique de Marselha, mas clube francês ainda não procurou o Tricolor - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Às vésperas do início da temporada europeia, um possível interesse do Olympique de Marselha, um dos clubes mais importantes da França, no zagueiro Ramos Mingo, do Esporte Clube Bahia, chamou a atenção da torcida tricolor.

De acordo com o Diário Sport, da Espanha, o clube francês, que disputa a Ligue 1, avalia seriamente a contratação do defensor para substituir a provável saída de Facundo Medina para o Bayer Leverkusen, da Alemanha.

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Apesar da possibilidade de uma negociação, o Bahia ainda não foi procurado pelo Olympique de Marselha. O portal A TARDE apurou que, até o momento, não houve contato oficial do clube francês pelo jogador argentino.

Ramos Mingo chegou ao Bahia em 2025


Titular da equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni, Ramos Mingo chegou ao Bahia em janeiro de 2025 por 4,5 milhões de dólares (R$ 27,4 milhões na cotação da época).

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Zagueiro já recebeu proposta do Besiktas


Vale lembrar que o Bahia rechaçou uma investida do Besiktas, da Turquia, pelo jogador durante a Copa do Mundo. A proposta do clube turco foi de sete milhões de euros (R$ 41,3 milhões na cotação atual).

Ramos Mingo soma 27 jogos em 2026


Em 2026, Ramos Mingo disputou 27 jogos pelo Bahia, sendo 20 pelo Campeonato Brasileiro, três pelo Campeonato Baiano e dois pela Copa do Brasil e pela Libertadores. Além disso, foi campeão do Baianão.

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Esporte Clube Bahia mercado da bola Ramos Mingo

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