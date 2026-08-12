Clube europeu tem interesse em Ramos Mingo; Bahia nega contato

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Às vésperas do início da temporada europeia, um possível interesse do Olympique de Marselha, um dos clubes mais importantes da França, no zagueiro Ramos Mingo, do Esporte Clube Bahia, chamou a atenção da torcida tricolor.

De acordo com o Diário Sport, da Espanha, o clube francês, que disputa a Ligue 1, avalia seriamente a contratação do defensor para substituir a provável saída de Facundo Medina para o Bayer Leverkusen, da Alemanha.





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Apesar da possibilidade de uma negociação, o Bahia ainda não foi procurado pelo Olympique de Marselha. O portal A TARDE apurou que, até o momento, não houve contato oficial do clube francês pelo jogador argentino.





Ramos Mingo chegou ao Bahia em 2025



Titular da equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni, Ramos Mingo chegou ao Bahia em janeiro de 2025 por 4,5 milhões de dólares (R$ 27,4 milhões na cotação da época).





Zagueiro já recebeu proposta do Besiktas



Vale lembrar que o Bahia rechaçou uma investida do Besiktas, da Turquia, pelo jogador durante a Copa do Mundo. A proposta do clube turco foi de sete milhões de euros (R$ 41,3 milhões na cotação atual).





Ramos Mingo soma 27 jogos em 2026



Em 2026, Ramos Mingo disputou 27 jogos pelo Bahia, sendo 20 pelo Campeonato Brasileiro, três pelo Campeonato Baiano e dois pela Copa do Brasil e pela Libertadores. Além disso, foi campeão do Baianão.