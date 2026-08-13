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CHAMPIONS LEAGUE

Revelado pelo Bahia, Talisca brilha na Champions e bate recorde

Meio-campista decidiu novamente e alcançou marca histórica na Europa

Téo Mazzoni
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Talisca chegou a 16 gols e superou Alex de Souza na Europa.
Talisca chegou a 16 gols e superou Alex de Souza na Europa. - Foto: AGIT ERDI ULUKAYA / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

Anderson Talisca foi novamente decisivo pelo Fenerbahçe na Champions League. Nesta terça-feira, 11, o meia revelado pelo Esporte Clube Bahia marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Sturm Graz, da Áustria, e garantiu a classificação do clube turco para a quarta fase pré-eliminatória da competição.

O brasileiro converteu uma cobrança de pênalti e chegou às redes pelo quarto jogo consecutivo. Com o resultado, o Fenerbahçe avançou para a última etapa antes da fase de liga da Champions League 2026/2027.

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Agora, a equipe turca terá o Lyon, da França, como adversário na disputa por uma vaga na fase principal do torneio.

O primeiro confronto está marcado para a próxima terça-feira, 18, às 16h, no Estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul, com mando do Fenerbahçe. O duelo de volta será disputado no dia 26 de agosto, no mesmo horário, no Parc OL, na França. O vencedor do confronto garantirá presença na fase de liga da Champions.

Talisca ultrapassa Alex e faz história na Europa

Além de garantir a classificação do Fenerbahçe, Talisca alcançou uma marca histórica com o gol diante do Sturm Graz.

O brasileiro chegou aos 16 gols em competições europeias por clubes turcos, superando o compatriota Alex de Souza, que marcou 15 vezes. Com isso, Talisca assumiu isoladamente a liderança do ranking de maiores artilheiros estrangeiros por equipes da Turquia em torneios europeus.

Os gols foram marcados durante as passagens do jogador por Besiktas e Fenerbahçe. Na temporada passada, Talisca balançou as redes quatro vezes na Europa League. Já na atual temporada, o meia soma quatro gols na fase classificatória da Champions League.

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Confira os maiores artilheiros estrangeiros por clubes turcos

  • Anderson Talisca — 16 gols
  • Alex de Souza — 15 gols
  • Aboubakar — 13 gols
  • Quaresma — 12 gols
  • Bobo — 12 gols
  • Dzeko — 11 gols
  • Gheorghe Hagi — 11 gols
  • Jardel — 9 gols
  • Icardi — 8 gols
  • Demba Ba — 8 gols
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