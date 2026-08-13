CHAMPIONS LEAGUE
Revelado pelo Bahia, Talisca brilha na Champions e bate recorde
Meio-campista decidiu novamente e alcançou marca histórica na Europa
Anderson Talisca foi novamente decisivo pelo Fenerbahçe na Champions League. Nesta terça-feira, 11, o meia revelado pelo Esporte Clube Bahia marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Sturm Graz, da Áustria, e garantiu a classificação do clube turco para a quarta fase pré-eliminatória da competição.
O brasileiro converteu uma cobrança de pênalti e chegou às redes pelo quarto jogo consecutivo. Com o resultado, o Fenerbahçe avançou para a última etapa antes da fase de liga da Champions League 2026/2027.
Agora, a equipe turca terá o Lyon, da França, como adversário na disputa por uma vaga na fase principal do torneio.
O primeiro confronto está marcado para a próxima terça-feira, 18, às 16h, no Estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul, com mando do Fenerbahçe. O duelo de volta será disputado no dia 26 de agosto, no mesmo horário, no Parc OL, na França. O vencedor do confronto garantirá presença na fase de liga da Champions.
Talisca ultrapassa Alex e faz história na Europa
Além de garantir a classificação do Fenerbahçe, Talisca alcançou uma marca histórica com o gol diante do Sturm Graz.
O brasileiro chegou aos 16 gols em competições europeias por clubes turcos, superando o compatriota Alex de Souza, que marcou 15 vezes. Com isso, Talisca assumiu isoladamente a liderança do ranking de maiores artilheiros estrangeiros por equipes da Turquia em torneios europeus.
Os gols foram marcados durante as passagens do jogador por Besiktas e Fenerbahçe. Na temporada passada, Talisca balançou as redes quatro vezes na Europa League. Já na atual temporada, o meia soma quatro gols na fase classificatória da Champions League.
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Confira os maiores artilheiros estrangeiros por clubes turcos
- Anderson Talisca — 16 gols
- Alex de Souza — 15 gols
- Aboubakar — 13 gols
- Quaresma — 12 gols
- Bobo — 12 gols
- Dzeko — 11 gols
- Gheorghe Hagi — 11 gols
- Jardel — 9 gols
- Icardi — 8 gols
- Demba Ba — 8 gols