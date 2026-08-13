PIVETE DE AÇO
Joia da base, Kauê Furquim revela como Ceni e elenco ajudam no Bahia
Atacante de 17 anos destacou a confiança recebida de Rogério Ceni e dos companheiros no Bahia
Desde sua estreia no Campeonato Brasileiro de 2026, na partida atrasada contra a Chapecoense, Kauê Furquim passou a ser figurinha carimbada nos jogos do Esporte Clube Bahia. Após o primeiro jogo, a jovem joia da base foi acionada em todas as partidas seguintes da equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni na competição: contra Atlético-MG, Corinthians, Fluminense e Vasco.
Kauê Furquim ganha espaço no Bahia
A propósito, neste domingo, 16, diante da Chapecoense, não será diferente. Sem Ademir, suspenso e lesionado, o Bahia montou uma força-tarefa para contar com Kauê Furquim no duelo, válido pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão. O atacante de 17 anos aparece como o principal candidato a começar a partida entre os titulares.
Diante da iminente escalação entre os onze iniciais, Kauê, durante coletiva nesta quarta-feira, 12, no CT Evaristo de Macedo, em Dias d’Ávila (BA), celebrou a oportunidade e destacou o apoio que recebe do elenco azul, vermelho e branco, especialmente do técnico Rogério Ceni.
É um grupo que me ajuda bastante, sempre fala para eu melhorar. Ainda mais o Rogério Ceni, que é um cara muito bom para nós e sempre passa confiança Kauê Furquim - técnico do Bahia
“O elenco vem sempre me ajudando, conversando comigo, para que eu busque a minha melhora e, se Deus quiser, consiga fazer isso também dentro de campo [...] Estou muito feliz de estar trabalhando com esse excelente grupo”, comentou o atacante.
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Joia do Bahia detalha plano para atuar contra a Chapecoense
Ainda durante a coletiva, Kauê Furquim detalhou o planejamento montado para que, mesmo convocado pelo técnico Dudu Patetuci para defender a Seleção Brasileira Sub-17, possa participar de praticamente toda a preparação para o duelo contra a Chapecoense.
“Eu me apresento amanhã (quinta-feira, 13) na Seleção, mas volto amanhã (hoje) mesmo para ficar à disposição, treinar na sexta-feira e viajar para Chapecó”, explicou.
Kauê Furquim volta a ser convocado para a Seleção Sub-17
A joia da base do Bahia voltou a ser convocada para a Seleção Brasileira da categoria para os amistosos contra a Venezuela, nos dias 20 e 23 de agosto, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Os compromissos fazem parte da preparação para a Copa do Mundo Sub-17, que será realizada em novembro.