Adversário do Vitória, Botafogo sofre goleada humilhante de 6 a 1

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Próximo adversário do Esporte Clube Vitória no Campeonato Brasileiro, o Botafogo sofreu uma derrota humilhante nesta noite de quinta-feira, 13. O time carioca foi goleado pelo Cienciano por 6 a 1, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Sem se encontrar na altitude de 3.350 metros de Cusco, no Peru, cidade onde fica situado o Estádio Inca Garcilaso de la Vega, o Botafogo já foi para o intervalo perdendo por 4 a 0. O Glorioso até marcou um gol no segundo tempo, mas sofreu outros dois.

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A equipe de Franclim Carvalho agora terá que protagonizar um milagre para seguir na Sul-Americana. Para avançar às quartas, será necessário vencer por seis gols de diferença na partida de volta, que será disputada na próxima quinta-feira, 20, no Nilton Santos.

Da altitude para Salvador

Já de olho no duelo com o Vitória, o Botafogo não retorna para o Rio de Janeiro. A delegação alvinegra viaja direto para Salvador, onde enfrenta o Leão em jogo válido pela rodada 23 do Brasileirão, no Barradão, às 18h30 do próximo domingo, 16.