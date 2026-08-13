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VEXAME

Adversário do Vitória, Botafogo sofre goleada humilhante de 6 a 1

Time carioca entrou em campo pela Copa Sul-Americana

João Grassi
Por
Cienciano 6x1 Botafogo - Copa Sul-Americana
Cienciano 6x1 Botafogo - Copa Sul-Americana - Foto: Vitor Silva | Botafogo

Próximo adversário do Esporte Clube Vitória no Campeonato Brasileiro, o Botafogo sofreu uma derrota humilhante nesta noite de quinta-feira, 13. O time carioca foi goleado pelo Cienciano por 6 a 1, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Sem se encontrar na altitude de 3.350 metros de Cusco, no Peru, cidade onde fica situado o Estádio Inca Garcilaso de la Vega, o Botafogo já foi para o intervalo perdendo por 4 a 0. O Glorioso até marcou um gol no segundo tempo, mas sofreu outros dois.

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A equipe de Franclim Carvalho agora terá que protagonizar um milagre para seguir na Sul-Americana. Para avançar às quartas, será necessário vencer por seis gols de diferença na partida de volta, que será disputada na próxima quinta-feira, 20, no Nilton Santos.

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Da altitude para Salvador

Já de olho no duelo com o Vitória, o Botafogo não retorna para o Rio de Janeiro. A delegação alvinegra viaja direto para Salvador, onde enfrenta o Leão em jogo válido pela rodada 23 do Brasileirão, no Barradão, às 18h30 do próximo domingo, 16.

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