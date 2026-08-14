Botafogo terá desfalques importantes para enfrentar o Vitória

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Próximo adversário do Esporte Clube Vitória no Campeonato Brasileiro, o Botafogo terá desfalques para a partida do próximo domingo, 16, no Barradão. Os principais são Gabriel Justino e Marçal, descartados por estarem suspensos.

Enquanto o zagueiro de 20 anos é titular na equipe carioca, o lateral-esquerdo de 37 anos é reserva. Marçal, no entanto, poderia ser uma opção para substituir o jovem companheiro na zaga, função que ele exerceu contra o próprio Vitória no Nilton Santos.

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Goleado pelo Cienciano por 6 a 1 no jogo de ida das oitavas da Copa Sul-Americana, o Botafogo busca resposta imediata e não deve poupar nenhum atleta por questões físicas.

Depois de jogar na altitude de 3.350 metros de Cusco, no Peru, a delegação alvinegra viaja direto para Salvador.

Outros desfalques

Além de Gabriel Justino e Marçal, o Botafogo não contava com o meio-campista Allan e o zagueiro Kaio Pantaleão, que estão lesionados há um longo período.

O atacante Jordan Barrera, que já não enfrentou o Cienciano, continua de fora também por lesão.

Vitória x Botafogo

Com expectativa de casa cheia, o Leão da Barra recebe o time carioca às 18h30 do próximo domingo, no Estádio Manoel Barradas, na capital baiana, em duelo válido pela 23ª rodada do Brasileirão Série A.