E.C.BAHIA
Veja datas dos jogos da dupla BaVi nas rodadas 25 e 26 da Série A
CBF detalhou a tabela de mais duas jornadas do Brasileirão
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira, 14, a tabela detalhada das 25ª e 26ª rodadas do Campeonato Brasileiro. No período, Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória terão quatro compromissos importantes na competição, com dois jogos em casa e dois fora de Salvador.
Pela 25ª rodada, o Bahia recebe o Internacional no dia 30 de agosto, domingo, às 19h30, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. O Esquadrão busca aproveitar o mando de campo para somar pontos diante da equipe gaúcha.
Já o Vitória terá um compromisso fora de casa. O Leão da Barra enfrenta o Atlético-MG no dia 29 de agosto, sábado, às 18h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O confronto será mais um desafio para a equipe rubro-negra como visitante.
Dupla BaVi na rodada 26
Na 26ª rodada, o Bahia volta a atuar fora de casa. O Tricolor encara o Red Bull Bragantino no dia 5 de setembro, sábado, às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
O Vitória, por sua vez, reencontra sua torcida no dia 7 de setembro, segunda-feira, às 20h. O adversário será o Grêmio, no Estádio Manoel Barradas, em Salvador.
Leia Também:
Confira os jogos da dupla Ba-Vi
25ª rodada
29/08 (sábado), às 18h30
- Atlético-MG x Vitória - Arena MRV — Belo Horizonte (MG)
30/08 (domingo), às 19h30
- Bahia x Internacional - Casa de Apostas Arena Fonte Nova — Salvador (BA)
26ª rodada
05/09 (sábado), às 16h
- Red Bull Bragantino x Bahia - Estádio Cícero de Souza Marques — Bragança Paulista (SP)
07/09 (segunda), às 20h
- Vitória x Grêmio - Estádio Manoel Barradas — Salvador (BA)