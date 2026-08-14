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CAMPEONATO BRASILEIRO

Bahia ganha reforço de peso para duelo com a Chapecoense

Volante voltou a treinar normalmente nesta sexta-feira, 14

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em
Erick voltou a treinar normalmente com o Bahia e pode reforçar a equipe contra a Chapecoens
Erick voltou a treinar normalmente com o Bahia e pode reforçar a equipe contra a Chapecoens - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Além do retorno de Erick Pulga, o Esporte Clube Bahia poderá contar com um reforço importante para a partida contra a Chapecoense, neste domingo, 16, às 11h, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Trata-se do volante Erick, que treinou normalmente com o elenco tricolor nesta sexta-feira, 14, no CT Evaristo de Macedo. De acordo com informações do portal A TARDE, a comissão técnica do Bahia trabalha com a possibilidade de contar com o jogador no duelo diante da Chape.

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Considerado titular da equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni, Erick está fora de combate desde a partida contra o Corinthians, devido a uma inflamação no pé direito, causada por um calo que precisou passar por um procedimento de raspagem.

Em razão do problema, o volante ficou afastado dos treinamentos por quase três semanas. O jogador voltou a participar das atividades com o elenco tricolor nesta semana, inicialmente de forma parcial, e agora integralmente.

Erick desfalcou o Bahia nos últimos três jogos, contra Corinthians, Fluminense e Vasco.

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Juba treina parcialmente, e Éverton Ribeiro faz atividade especial

O lateral-esquerdo Luciano Juba, que sofreu uma pancada no tornozelo direito durante a partida contra o Vasco, no último domingo, 9, participou parcialmente das atividades com o grupo nesta sexta-feira.


Já Éverton Ribeiro, que foi submetido a uma infiltração/bloqueio na região sacroilíaca, realizou uma atividade específica na fisioterapia e na academia.

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campeonato brasileiro Erick Esporte Clube Bahia

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