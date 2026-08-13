Metrô de Salvador terá operação especial para jogo do Bahia

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O metrô de Salvador vai operar com um itinerário especial neste sábado, 15, em decorrência da partida entre o Esporte Clube Bahia e o Corinthians, que acontece às 17h30, na Arena Fonte Nova. A partida será válida pelo Campeonato Brasileiro feminino.

De acordo com a empresa de plataformas de trilhos da Motiva, a operação vai contar com um reforço nas equipes de atendimento e segurança, além do monitoramento em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO).

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Tal operação permite que ajustes operacionais possam ser feitos sempre que necessário para garantir a fluidez e a segurança durante o deslocamento dos passageiros.

Vale ressaltar que as duas linhas do metrô vão funcionar em horário normal, das 5h à 0h.

Pagamentos mais rápidos

Para agilizar o pagamento das passagens do metrô, os clientes podem agilizar o pagamento por aproximação diretamente nas catracas do metrô. Basta aproximar cartões de crédito ou débito, celular com tecnologia NFC, smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay na parte inferior da catraca.

Após isso, uma luz verde indicará a validação do pagamento e o acesso será liberado.

Vale ressaltar que a tarifa do metrô é R$4,10.

"Em operações de jogos ou grandes eventos, nosso principal objetivo é garantir agilidade, segurança e conforto aos torcedores no deslocamento de ida e volta da Arena, realizando os ajustes necessários em tempo real", afirma Carlos Cavalcanti, gerente executivo de Atendimento do Metrô Bahia.

Recargas via aplicativo

Além disso, clientes que utilizam o Cartão Integração do Metrô também podem realizar as recargas de forma prática pelo aplicativo da CCR Mobilidade, disponível nas lojas de aplicativo, além das carteiras digitais Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, Moovit, PicPay, Recarga Pay e Cittamobi.

Outra opção é a rede credenciada, que conta com mais de 2 mil pontos de venda.

O Metrô Bahia orienta que os passageiros planejem o deslocamento, respeitem o embarque e desembarque e sigam as orientações das equipes nas estações.