Exposição gratuita de carros reúne modelos clássicos e de luxo em Salvador

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Os amantes de carros terão uma programação especial neste final de semana. Até o próximo sábado, 15, uma exposição gratuita que reúne modelos clássicos, esportivos e de luxo poderá ser visitada na Praça de Eventos II do Shopping Paralela.

A mostra tem destaques como duas Ferraris, uma Aston Martin, um Ford Thunderbird, um Gol GTS e um Fusca de 1969, entre outros modelos variados e estilos permite ao visitante conhecer diferentes momentos da história e da cultura automotiva.

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Realizada pela parceria entre Bahia Exotics e Acelera Bahia, a proposta busca aproxima o público de veículos que chamam atenção pelas ruas e eventos especializados.

Conheça os modelos de perto

Além de observar e fotografar os carros, os visitantes podem contar com o apoio de um promotor presente no espaço para tirar dúvidas e conhecer mais detalhes sobre os veículos. A exposição também disponibiliza QR Codes que direcionam para conteúdos com informações técnicas e especificações de cada modelo.

A ideia é oferecer uma experiência gratuita para famílias, amigos, casais e demais interessados no universo automotivo. Não é necessário realizar inscrição ou pagamento para participar.