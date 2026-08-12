Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

SALVADOR

ConstruNordeste coloca Bahia no centro dos debates da construção civil

Evento reúne 200 expositores e amplia debates sobre os rumos da construção civil

Isabela Cardoso
Por
Cerimônia de abertura da ConstruNordeste
Cerimônia de abertura da ConstruNordeste - Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

A 4ª edição da ConstruNordeste começou nesta quarta-feira, 12, no Centro de Convenções de Salvador, reunindo empresas, profissionais e representantes do poder público para discutir os rumos da construção civil no Norte e Nordeste.

Com 200 expositores e 5 mil metros quadrados de área, a programação reúne cerca de 45 horas de conteúdos voltados a diferentes segmentos da cadeia produtiva. Entre os participantes estão empresários, fornecedores, trabalhadores, estudantes e profissionais interessados em novas tecnologias e oportunidades de negócios.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Durante a abertura, o diretor técnico do Sebrae Bahia, André Gustavo, destacou a presença das micro e pequenas empresas na cadeia da construção civil. Segundo ele, cerca de 80% dos negócios ligados ao setor são formados por empresas desse porte.

“São muitas empresas que trabalham fornecendo matéria-prima, serviços, empresas do comércio. Então, é um segmento muito importante, por ter essa capilaridade em todo o estado da Bahia também, ela está em praticamente todas as cidades”, afirmou, em entrevista ao portal A TARDE.

Para o representante do Sebrae, a dimensão da cadeia produtiva faz com que iniciativas de capacitação, inovação e acesso a crédito tenham impacto direto em diferentes regiões do estado.

A instituição participa da ConstruNordeste desde a primeira edição e, neste ano, leva ao evento ações relacionadas à gestão, inovação e produtividade, além de aproximar startups e empresas apoiadas pelo Sebrae de médias e grandes companhias.

“A gente se sente muito feliz em estar participando do evento, nessa quarta edição. Estamos aqui desde a primeira edição e fazendo aquilo que o Sebrae sabe fazer, levar informações, conhecimento, trazer as startups, trazer as empresas que são apoiadas por Sebrae para fazer negócios com as médias e grandes empresas”, disse André Gustavo.

Governo destaca investimentos em obras na Bahia

A participação do poder público também marcou a abertura da feira. Representando o governador Jerônimo Rodrigues, o secretário da Casa Civil, Eracy Lafuente, ressaltou o peso da construção civil nos investimentos realizados pelo Estado.

Segundo ele, a Bahia tem ampliado sua participação em obras de infraestrutura, educação e mobilidade, criando uma relação direta entre os investimentos públicos e a atividade das empresas do setor.

Leia Também:

MAUS-TRATOS

Gatos são achados mortos e moradores denunciam envenenamento na Bahia
Gatos são achados mortos e moradores denunciam envenenamento na Bahia imagem

OPORTUNIDADES

Edição 2026 da ConstruNordeste deve bater recorde de público
Edição 2026 da ConstruNordeste deve bater recorde de público imagem

DENÚNCIA

MP investiga entraves para matrícula de estudante em escola estadual
MP investiga entraves para matrícula de estudante em escola estadual imagem

“A Bahia se notabilizou para ser o grande Estado investidor da União. Hoje, em termos orçamentários, em termos de performance, nós somos, hoje, um grande patrocinador de atividades de construção civil”, afirmou.

Para Eracy, a relação entre governo, empresários e trabalhadores tem papel relevante na execução das obras e na movimentação econômica. “É um esforço extraordinário de um povo e de um empresário. Ou seja, nós, como baianos, representantes do Estado, temos que trazer uma homenagem para esses parceiros que fazem acontecer a construção civil nas nossas obras públicas, nas obras privadas", pontua.

Tecnologia e sustentabilidade entram no centro dos debates

Entre os principais assuntos da ConstruNordeste está a transformação dos métodos de construção. Um dos painéis discute os caminhos para ampliar a construção industrializada no Brasil, reunindo representantes de entidades empresariais, indústria e instituições financeiras.

A agenda também aborda os possíveis impactos da Reforma do Código Civil sobre o setor, além de temas ligados à redução das emissões de carbono e às consequências das mudanças climáticas para as obras.

A inteligência artificial também integra a programação. Uma das palestras discute o uso de IA generativa e engenharia de prompts aplicadas aos negócios, com foco em ferramentas que podem ser utilizadas na gestão e nas atividades comerciais da construção civil.

Para Eduardo Bastos, presidente do Sinduscon-BA, a diversidade de públicos é uma das características do evento. Ele afirma que a programação foi pensada para aproximar diferentes elos da cadeia.

“Nós teremos desde o estudante a operários qualificado que vem ver materiais, conhecer novas tecnologias, além de empresários, expositores e toda a cadeia da construção. É assim que a gente acha que movimenta a economia, é assim que a gente acha que melhora as conexões na construção civil”, detalha.

ESG e acessibilidade

A sustentabilidade ganhou espaço na própria estrutura do evento. Entre as iniciativas estão reciclagem de resíduos, inventário de emissões de gases de efeito estufa e compensação das emissões de carbono.

Materiais utilizados na montagem também terão destinação após a feira. Lonas de comunicação serão encaminhadas para reciclagem, enquanto madeiras dos estandes serão destinadas a projetos de reuso. As credenciais utilizadas pelo público também serão recolhidas para reciclagem.

No eixo social, a ConstruNordeste prevê treinamentos sobre sustentabilidade e diversidade, incentivo à presença feminina em posições de liderança e contratação baseada em critérios de inclusão. A programação também conta com tradução em Libras e abafadores destinados a pessoas com TEA.

Na área de governança, o evento adotou consultoria especializada em ESG e criou um selo para reconhecer expositores que seguem boas práticas de sustentabilidade. A organização também prevê relatório de sustentabilidade, ações para neutralização de carbono, proteção de dados e medidas de prevenção à corrupção.

Outra iniciativa é a destinação do valor arrecadado com a bilheteria para a Organização de Auxílio Fraterno (OAF).

A ConstruNordeste segue com programação até sexta-feira, 14, no Centro de Convenções de Salvador, reunindo representantes de diferentes áreas da construção civil para discutir negócios, qualificação, tecnologia e os próximos caminhos do setor.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia construção civil construnordeste

Relacionadas

Mais lidas