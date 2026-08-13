Musical "Domingo no Parque" estreia curta temporada em Salvador; veja

O musical “Domingo no Parque”, inspirado em um dos grandes clássicos da tropicália, de Gilberto Gil, estreia curta temporada em Salvador nesta sexta-feira, 14, até o próximo domingo, 16. A obra estará em cartaz no Teatro Faresi (antigo ISBA) e acontecerá sempre às 20h.

Com direção e texto de Alexandre Reinecke e direção musical de Bem Gil, o espetáculo, com passagem de apenas três dias pela capital baiana, visa transformar em história a música de Gilberto Gil eternizada no Tropicalismo. O cenário se passa em Salvador e traz um enredo romântico com drama, humor, suspense e capoeira.

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Os ingressos custam de R$ 25,00 a R$ 180 a depender da modalidade.

Música inspira enredo

Apresentada pela primeira vez no 3º Festival da Música Popular da TV Record, em 1967, “Domingo no Parque” se consolidou como um dos grandes símbolos da Tropicália ao unir elementos da música brasileira, como o violão e o berimbau, à guitarra elétrica. A música teve arranjo de Rogério Duprat e contou com a participação do grupo Os Mutantes.

No espetáculo, a narrativa ganha novos contornos ao evidenciar a presença e a importância das influências negras na cultura e na sociedade brasileiras, por meio de manifestações como capoeira, dança, religiosidade, música, vestuário e costumes.

A história é ambientada em Salvador, no início dos anos 1970, durante o período de forte repressão da Ditadura Civil-Militar. No bairro da Ribeira, João, José e um grupo de amigos se reúnem diariamente para praticar capoeira.

A relação de amizade entre João e José começa a se desgastar quando os dois se envolvem com Juliana, cantora que retorna à roda de capoeira e que já viveu um relacionamento intenso com João. Enquanto dá continuidade à trajetória artística, Juliana também se aproxima dos movimentos de resistência à ditadura e passa a ser perseguida pelos militares.

A história culmina em uma grande roda de capoeira embalada pelo clássico de Gilberto Gil, em um dos momentos mais marcantes e intensos do espetáculo.

Trilha sonora reúne clássicos da música brasileira

A trilha sonora reúne 20 músicas, que funcionam como fio condutor da narrativa. São 10 canções de Gilberto Gil, três músicas inéditas compostas especialmente para o espetáculo — com letras de Alexandre Reinecke e melodias de Bem Gil — além de obras de grandes nomes da música brasileira, como Carlos Lyra, Dominguinhos e Anastácia, Dorival Caymmi, Jorge Ben Jor, Chico Buarque, Tom Jobim e Jackson do Pandeiro.

O espetáculo é um sonho antigo de Alexandre Reinecke, que começou a desenvolver a ideia há cerca de 30 anos, inspirado pela música de Gilberto Gil e por sua relação com a capoeira.

Agora, o projeto chega a Salvador, cidade onde a história é ambientada, para uma temporada especial e curta, com apenas três apresentações.

A montagem foi selecionada no edital Petrobras Cultural, com patrocínio da Petrobras por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e conta com realização da Reinecke Produções e Brancalyone Produções e produção local da Carambola Produções.

Serviço

Musical Domingo no Parque:

Dias: 14, 15 e 16 de agosto (sexta, sábado e domingo)

Horário: 20h

Local: Teatro Faresi (antigo ISBA)

Classificação: 12 anos

Duração: 120 minutos

Ingressos: